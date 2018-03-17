侯寬仁：還原事實就是最好的公義

2018-03-17

〔記者張文川、施曉光／台北報導〕前總統馬英九涉嫌在總統任內動用行政體系，要當時法務部長王清峰議處偵辦馬特別費案的高檢署檢察官侯寬仁，監委陳師孟前天正式立案調查，侯寬仁昨平淡地說：「還原事實就是最好的公義」。

侯寬仁證實十三日陳師孟曾私下約詢過，初步了解懲處經過，日後會正式約談。他說，馬控告他偽造文書，陳長文是馬的委任律師，獲不起訴後馬還提再議、交付審判都被駁回，刑事確定沒事，馬仍以行政手段追究他。

他說，陳長文於二○一○年一月投書媒體，指責他辦太極門案的瑕疵，馬以總統身分，將剪報寄發給王清峰，啟動行政究責。太極門案是一九九七年案子，已逾行政懲處十年時限，監院決議糾正法務部，無從懲處侯。

陳長文投書後不久，同年二月王清峰即發公函給高檢署，指馬英九特別費案「筆錄嚴重失實，請查明責任並將懲處結果具報」，高檢署為此召開考績會，認為檢察實務上，筆錄無法全文照錄，決議不予議處。

此結論被法務部打回票，高檢署只好召開第二次考績會，決議改記「警告」，但法務部檢審會同年十月加重改記「申誡」，使侯寬仁當年考績乙等。他說，在高檢署一待十六年，他最快升上高檢，如今卻只剩他還留在高檢署。他曾想提救濟，但同僚沈明倫勸他：「能平安就不錯了，就把懲處當勳章吧！」讓他打消念頭。現在他認為「還原事實就是最好的公義」，會配合監委調查。

馬辦指陳「為辦馬而辦馬」

馬英九辦公室昨聲明，批評陳師孟「根本就是為了辦馬而辦馬，只會引起更多民意反彈。」馬辦指出，當年陳長文投書援引「已經定讞」的侯寬仁偵辦太極門案為例，指因濫訴遭監院指出九大缺失，並提出對台灣司法制度可以改善之處的建議，馬才轉發給王清峰閱讀。