海軍後支部爆弊案 前指揮官交保

2018-03-15

為漢光30演習採購2漁船 已無執照仍驗收過關

〔記者林嘉東、謝君臨、涂鉅旻／綜合報導〕海軍後勤支援指揮部配合二○一四年「漢光三十號」實兵演練，花了近五百萬元採購兩艘執行佈雷任務的漁船，沒想到買到的竟是犯下盜賣柴油而遭停航的漁船，漁船使用執照早被註銷，卻仍驗收過關，船隻還因設計不符規格，無法參與演習。檢調懷疑有圖利業者等不法，前天約談前指揮官許姓上校與張姓業者，訊後諭知許等六人分別以三到五萬元不等交保。

2船曾盜賣柴油給中國漁民

調查局基隆市調站接獲檢舉，指海軍後支部在二○一四年「漢光三十號」實兵演練期間，曾向民間採購兩艘漁船，進行海上佈雷、補給等任務，沒想到這兩艘參與佈雷的兩千三百多噸CT6漁船，不但曾在二○一三年間因浮報請領漁用柴油補貼，還把柴油轉賣給中國漁民，因圖利而遭停航。

檢調追查，時任海軍基隆後勤支援部指揮官、現已退役的許姓上校，當初透過已退役的崔姓舊屬牽線，而得標的張姓業者也是退休軍官，目前在台中經營禮品生意，資本額僅三萬元，營業項目也與船舶業無關。

傳業者得標後 給牽線人後謝

據悉，海軍後支部辦理招標時，未詳查兩艘漁船的背景，事後還放水讓已遭停航的漁船驗收過關。張姓業者得標後，還匯款給牽線的崔男，作為關說放水驗收的「後謝」。

檢調偵辦三年多，前天由基隆地檢署主任檢察官侯靜雯率隊搜索海軍後支部等單位，並傳喚許、張等十餘人，漏夜複訊至昨清晨六時許，依違反貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌諭知許、張等六人交保。海軍表示，將全面配合檢方調查。