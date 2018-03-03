賴清德︰軍人年改七月上路 政策沒變

2018-03-03

本會期將草案送進立院審議 與公教同步實施

〔記者彭琬馨、李欣芳、蘇芳禾、曾韋禎／台北報導〕軍人年改引發反年改團體的強烈反彈，國防部與退輔會再次展開密集溝通，行政院長賴清德昨強調，軍公教年改同步在七月一日實施的政策沒有改變。

以年改會版本爭取立委支持

據了解，總統府年金改革委員會將以年改會擬定的版本，包括軍人月退地板調高到三萬八九九○元、維持軍方原公告草案退休起支俸率五十％起跳、每多留軍中一年俸率增二．五％的「五十加二．五」方案，全力與民進黨立委溝通，爭取支持。

賴揆昨在報告施政方針中，特別針對反年改團體在二月二十七日的陳抗衝突做出回應。他表示，政府會嚴謹考量國軍服役特性，並在長留、久用、從優照顧國軍權益的基礎上，參考國際經驗，為國軍設計最合宜的制度，讓退役軍人得到合理生活保障。賴揆強調，本會期會將草案送進立法院審議，原先規劃軍公教年改同步在七月一日實施的政策沒有改變。

總質詢時，民進黨立委蔡適應詢問國防部長嚴德發，二月二十七日說軍人年改「國安危機」是什麼意思？嚴德發答詢表示，不管現職、退役人員，都是國家安全的基礎，當然要審慎規劃，希望年改能改得很好。蔡追問，若不改呢？嚴答覆，沒改就會崩盤，當然是危機。

蔡適應接著詢問退輔會主委邱國正，是否支持軍人年改月退樓地板訂為三萬八九九○元？邱國正答覆，退輔會去年有調查，共蒐集六千餘條意見，地板越低影響越多人，行政院有考慮到軍人，給予高於公教人員的地板，這是合理的起點，期望可以更高。

賴揆表示，有六千餘條意見就表示政府是進行全國性的溝通；草案自去年十一月公告後，已調高樓地板，顯見溝通隨時在進行，政府會重視軍人的退休生活，從保障生活的角度推動軍人年改。

邱國正說，他前天與中華民國退伍軍人協會幾位老同袍碰面，沒提到數據問題，主要是如何平息他們感受到的不公。

由於軍人年改方案通過後還要修訂子法，民進黨團總召柯建銘日前表明能否在七月一日上路有變數，年改會爭取在七月實施，但也會和民進黨立委協商，若趕不及七月實施，是否延後到明年元旦起或其他日期等問題。