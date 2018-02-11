星期專論》所以你認為中國會獲勝？

2018-02-11

◎易思安（Ian Easton）

生長於澎湖群島的樹木，每年冬天常被橫掃地表的季風吹得連根拔起。被視為神聖之樹的菩提樹為了存活，樹枝和樹根會呈現水平生長，向外延伸達數百呎。

在被逼入窮途末路的情況下，台灣政府也變得同樣韌性十足。自一九七○年代被全世界拋棄以來，台灣外交孤立已有數十年之久。這個蓬勃發展的民主國家—即便聯合國並未承認其國家地位—對自身處境展現出非比尋常的適應力。台灣人就像其他地方的人民一樣，有著與生俱來發自內心的渴望，想要描繪出自身獨一無二的未來方向。

華府某些政策 正中北京下懷

美國和台灣擁有共同價值，都受惠於多元且富有創新精神的人民，但兩國的稟賦大不相同。得天獨厚的美國享有豐饒的土地、豐沛的淡水湖泊、強勁湧動的河川、廣袤的森林，以及可觀的石油、天然氣、煤、銅、金、銀等資源蘊藏。台灣卻不是這麼一回事。由於幾乎完全缺乏自然資源，台灣在面對困境時勤奮打拚、不屈不撓的力量，是其成功的明證。

這座島嶼經常遭逢強颱肆虐或地震撼動，也是駭客攻擊的對象。最令人憂慮的，是台灣還面臨與日俱增的中國入侵威脅。做為台灣的強鄰，中國已大力發展軍事建設，且目標直指攻克台灣。戰爭是有可能發生的。

為因應未來開戰需要，中國正在削弱國際間對台灣合法政府的支持。全球大專院校的教授及主要媒體的新聞編輯，如今都感受到自我審查的壓力。

為了不讓台灣享有一個正常國家應得的待遇，美國國務院可謂不遺餘力。最近，霧谷當局（即國務院）移除各政府機構官網上的中華民國國旗圖示，便是明目張膽地否定客觀事實。台灣政府確實存在，華府三十年來一直承認這個事實，且未因駐台北美國大使館關閉、美國在台協會（此即大使館，僅名稱不同）成立而有所改變。

力量不等於正義。不幸的是，華府某些官員似乎不做此想。他們選擇推行的政策，正中其戰略對手的下懷。中共官員便是利用美方這種不負責任的行為，做為其反台行動的武器。中方想要傳達的訊息很清楚：「抵抗將徒勞無功。最好立刻投降。」

有些台灣人逐漸相信，自己缺乏能動性，無法掌握自身命運。這種喪失自信的情況非常危險，將淪於被動，進而打擊士氣。我們可以合理推斷，最後甚至會催生失敗主義，而這將使許多美國觀察家相信，台灣已經沒希望了。

中共迫害宗教 殘酷壓制人權

然而，這些台灣懷疑論者是錯的。在與中國漫長的冷戰熱鬥中，台灣有可能贏得勝利。以下是三個常被忽略的原因：

首先，台灣可以祈求上帝施援，也可以尋求耶穌、阿拉、孔子、老子、觀世音菩薩和印度教象神保佑。台灣人和美國人一樣，擁有選擇任何信仰的權利，也可依自身需求改變宗教信仰，不會受到政府干預。這是基本人權，也是公共利益，得以造就更有凝聚力，且更禁得起時間考驗的社會，特別是在危難的時刻。

反之，中國推行的是國家無神論政策。對宗教團體的迫害，孕育出深刻的不滿情緒，而且這種箝制正大幅惡化。在中國專制領袖習近平治理下，所有「政治上不可信賴」的信仰團體一概慘遭根除。例如，中國西部虔誠的穆斯林，如今三不五時被監禁、凌虐、洗腦，直到他們否定真主的存在。

喬治．歐威爾（George Orwell）筆下的那種警察國家，通常很快就會滅亡。殘酷壓制基本人權的中國政府，是在玩火自焚。

其次，山姆大叔力挺台灣（大多數時候）。華府在實踐《台灣關係法》上有其困難處，但美方對台灣國防安全的支持，已賦予台灣軍方某些優勢，中國的戰爭智囊團也不敢加以輕忽。在中國官員看來，台灣的防衛部隊相較於解放軍，幾乎總是擁有更好的領導統御、訓練更紮實，且裝備更精良。

從中國的角度來看，美軍可能馳援台灣，更令他們憂心忡忡。中國軍方相信，控制台灣即可控制東亞和西太平洋的未來；他們也確信，台灣將決定美國與中國戰略競爭的最終結果。山姆大叔不會輕易讓台灣落入中國手中，已被中方視為理所當然。所有涉及台灣的大國爭戰，都可能動搖中共政權。

再者，對軍事將領來說，台灣的地理環境可謂美夢成真，對中國則是惡夢來襲。台灣在靠近中國沿海地帶的十多個固若金湯的島嶼上都有駐軍，這些花崗岩組成的要塞密佈飛彈、火箭和火砲，得以摧毀福建省的港口和空軍基地，有效遏止敵軍發動入侵行動。

台海「黑水溝」 難以克服防線

台灣海峽則是另一個難以克服的防禦陣線。俗稱「黑水溝」的台灣海峽，因惡劣天氣和波濤洶湧的航行條件而惡名昭彰。台灣沒有需要防守的陸地邊界，中國則與十四個主權國家接壤，且其中不乏不友善或不穩定的國度。

最重要的是，台灣的海岸線崎嶇不平，中國軍隊只有少數地點可以登陸，而台灣軍方工程師已為最糟糕的情況準備了數十年之久。外行人會想像，台灣之役可能會如同諾曼第登陸戰（D-Day landings），但其實與「迪耶普突擊戰」（Dieppe Raid）和「安濟奧戰役」（Anzio Campaign）有更多共同點。

在思考台灣的未來時，一派樂觀自然行不通，因為這個頑強島國面臨的挑戰，確實令人畏懼。但如果你認為台灣已來日無多，就得再三思了。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）

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