《謠言終結站》Windows7免費升級Windows10？ 假的啦！

2018-02-06

網傳內容：

為了推廣大家安裝，微軟宣布免費升級方案，讓Windows7使用者還可免費升級到Windows10；雖然從前年七月就停止提供免費升級服務，但還是可透過「輔助升級」功能免費升級。

查證結果：

台灣微軟表示，一般大眾免費升級Windows10優惠早在前年七月二十九日就截止；雖然使用輔助技術的Windows7和Windows8客戶可適用免費升級優惠延長方案，但也於去年底到期。台灣微軟說，如果民眾還看到提供免費升級到Windows10的連結，應該就是惡意連結，不會是真的好康。