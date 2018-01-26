美挺我進WHA 蔡上台後力道增強

2018-01-26

眾院要求國務卿挺台參與

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國今年雖未在世界衛生組織執委會提案，但友邦與包含美國在內的多個友我國家前天於執委會仍多次替台發言，展現積極作為。蔡政府上台後，美方直接、間接支持的力道逐漸增強，去年美國在台協會主席莫健訪台時曾公開表態，美國支持台灣參與世界衛生大會（WHA），參眾議院也接連通過友我法案，眾議院今年年初甫通過的法案，更明確要求美國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會。

美前衛生部長 公開表態支持

美國在二○○三、SARS爆發當年，曾在我國參與世界衛生組織上扮演關鍵角色，除參眾議院分別通過法案，最終經由總統簽署後成為美國公法，美國「國會台灣連線」參議員布朗，也與多位共同主席聯名致函時任世界衛生組織幹事長的布倫特蘭德；美衛生部長湯普森並於該年大會中致函幹事長，公開表態支持台灣成為WHA觀察員，對我國參與世界衛生組織歷程中具有重要意義。

參眾兩院接連通過友我法案

爾後幾年，美方曾多次就我國參與世界衛生組織案與我國進行雙邊會談，並以具體行動支持我方；二○○五年，WHA於「國際衛生條例」修訂條文中，納入友我的「普世適用」文字，也是美方大力支持的結果。

二○○七年，美方與時任聯合國秘書長潘基文對二七五八號決議的不同解讀，有助於我國未來進一步爭取參與國際組織。美方表示，雖然不支持台灣加入以國家資格為要件的聯合國等國際組織，但支持台灣的專家在合宜情況下，加入不要求國家資格的組織。隔年台灣得以就觀察員身分獲邀出席WHA，美方背後助力功不可沒。

二○一一年前後，發生世界衛生組織以「中國一省」稱呼台灣、意圖矮化我國一事，五位美參議員懷登等人，曾聯名致函世界衛生組織幹事長關切；我國衛福部代表並多次與美方代表於會中進行雙邊會談。

美國在台協會主席莫健去年訪台時公開表示，美國支持台灣參與WHA，為川普政府上台後，美官員首次在公開場合表態支持。

美國會長期友我，去年參眾議院便先後通過提案，致函美國衛生部長普萊斯，表達對台灣參與WHA的支持，同時要求普萊斯應在會議期間與代表團會晤；今年年初，美國眾議院通過「支持台灣參與世界衛生大會（WHA）法案」，除支持台灣參與世界衛生組織，也要求美國務卿每年應就協助台灣參與WHA向國會提出報告作法。