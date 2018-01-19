M503航路爭議》對抗中國 我尋求美日協助

2018-01-19

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕中國逕行啟用M503等航路爭議，政府昨除透過民航局祭出限制申請春節加班機外，國安高層也定調，將鎖定飛航安全，爭取國際社會的重視與支持。黨政人士指出，M503航路貼近海峽中線，北上時如遇到天候惡劣或對頭接近時，依照向右偏航或應變操作慣例，即可能跨至我飛航情報區，衝擊飛航安全。

由於中國逕行啟用南北向的M503及東西向的3W銜接航路，飛安問題已迫在眉睫，政府也正尋求美國及日本等國家的協助，希望能積極介入，敦促中國與台灣政府進行協商，尋求解決方案。另外，相關部門也草擬說帖，說明政府在此事件的立場及對飛安的關注，希望能進一步爭取國際輿論的聲援。

政府草擬說帖 爭取國際輿論聲援

蔡英文總統在七日召集國安首長會議商討M503及區域情勢後，國安高層也數度會商評估可能的因應方案，並定調鎖定飛航安全是M503事件的最大爭議問題，昨並透過民航局宣布暫不予核准中國籍的中國東方航空與廈門航空申請的一七六班春節加班機。

根據近期飛航資料顯示，中國籍的航空公司，中國東方航空經M503的航班數最多。廈門航空由於自廈門等機場起降，除使用M503外，還使用3W銜接航路。

黨政人士說，今年一月四日中國片面啟用M503北上航路，距離我飛航情報區最近為四．二浬，北上時如遇到天候惡劣或對頭接近時，依照向右偏航或應變操作慣例，即可能跨越海峽中線進入我飛航情報區，若未經雙方協商建立聯繫機制及作業原則，很難確保航班頻繁飛行下的安全距離。

另外，M503銜接3W航路進出福州或廈門的航機，也可能與我方進出馬祖或金門的航機空中接近，如果中國的航機發生對頭接近在北上時突然向右應變操作，即可能進入馬祖或金門的兩航路空域裡，同樣影響我方的飛航安全。

陸委會副主委邱垂正表示，暫不予核准的春節加班機還在申請過程，將尊重與支持民航局相關應變的處置方案，也再次呼籲陸方儘速與我方展開技術性協商，以保障飛航安全，維護區域的和平穩定。