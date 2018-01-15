吃人夠夠！ 銷中食品標台灣「區」才准入關

2018-01-15

〔記者顏宏駿、楊淳卉／綜合報導〕中國政府打壓台灣真是無所不用其極！年關將近，中國內需食品大增，但台灣的出口廠家只要印上「產地：中國台灣」均卡關，甚至被中國海關人員查封、銷毀，一定要標示「台灣區」或「中國台灣地區」才行。

民進黨立委李俊俋則指出，中國最近「以經促統」、「以經逼統」的小動作不斷，不但逼迫國際廠牌不得將台灣列為國家， 也對「中國台灣區」的字眼斤斤計較，這些都無助於兩岸之間的往來，這些小動作只會將台灣越推越遠，更嚴重破壞台商生存的權利。政府必須嚴正面對此一發展，迅速研議保障台商的方式。

小美冰淇淋、義格實業董事長呂明炎昨表示，去年底他接任彰化拓銷協會理事長，迄今至少接到三件台灣食品銷往中國卡關消息，全是台灣的業者在不知情下，外包裝採用「產地：中國台灣」字樣，結果東西到了中國海關的邊境管制站，全部被銷毀。

立委批中「以經逼統」小動作 適得其反

他表示，過去國民黨執政時期，雙方關係較為緩和，標示「中國台灣」也無所謂，但現在一定要標示「台灣區」或「中國台灣地區」才能過關。而發生類似卡關情況，主要在中國福建省沿海的平潭、廈門、大嶝三個口岸。

他說，一旦物件被銷毀，對於廠商而言，就是整批貨沒了，因「一字之差」重印外包裝，有人一次損失就是三、四百萬。在中國做生意，原本就有風險，但這種「一字之差」，竟會引發上百萬損失的風險，實在讓生意人匪夷所思。

李俊俋認為，馬政府時代與中國太過水乳交融， 以致「所有的雞蛋都放在一個籃子裡」，台灣必須儘速分散市場 ，與各國、各區域發展雙邊或多邊經濟關係， 才能夠對此有所突破。新南向、加強對歐盟國家經貿往來都是相關的做法，必須持續推動。