出身經國學校的宋馬情結

2018-01-13

記者施曉光／特稿

宋楚瑜新書提及要不是當年他赴美三個月，馬英九也不會有後來崛起的機會，再度讓「宋馬情結」躍上新聞版面。馬、宋背景相似度高，都是湖南老鄉，有著濃濃的湖南騾子氣味，同樣少年得志，出身「經國學校」，但與其用「既生瑜，何生『馬』」詮釋宋的心態，不如說是帶著鄙夷眼光，視馬坐上總統寶座為「撞彩」。

宋楚瑜對馬英九的恩怨情仇過往，可以用厚厚一本帳簿來形容，點點滴滴，對宋而言，無論是馬有意或無意，總是成為鴻圖難展的絆腳石。

二○○○年總統大選，宋楚瑜脫離國民黨參選，原本聲勢如日中天，馬英九卻像「后羿」在選前公布一份宋楚瑜口中的「假民調」（連戰領先宋楚瑜），導致泛藍票源一分為二，宋從此與大位無緣。

二○○二年台北市長選舉，宋楚瑜在造勢晚會上演向群眾下跪戲碼，拱手高喊「讓馬英九高票當選好不好…」。這一跪巧妙跪出宋馬情結，令宋不滿的是，如此「屈膝之恩」竟得不到日後馬的政治回報，搆怨加深。

二○○四年大選「兩顆子彈」，撞醒「連宋配」的政治大夢，藍營街頭抗爭路線，馬英九卻唱反調，把連戰、宋楚瑜在黑暗中尚存微弱的燭光吹熄，再斷宋路。

二○○八年大選國、親短暫合作，但選前吳伯雄說好的政治資源分配，在馬英九主政後落空，宋對馬的積怨也更深，再加上興票案二．四億元歸屬問題，馬的處理態度形同給宋穿小鞋，讓宋對馬厭惡到了極點，從此批判「馬金體制」直至二○一六年馬下台方休。

昨日另一場有關書寫蔣經國的新書發表會，面對媒體詢問宋楚瑜新書內容，馬英九並未答腔，只是微揚嘴角便離去，一副對宋置若罔聞的反應，宛如「勝利組」之姿淡定冷回「魯蛇」，這下老宋的怨懣可就更深了。