縣市長人選 吳敦義：一定要全民調

2018-01-11

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨迎戰年底地方選舉，採全民調方式決定縣市長候選人，黨內卻傳出雜音，國民黨主席吳敦義昨表示，如果有多人競逐，一定要經過全民調的過程，「恐怕不能不走」，但如果該縣市只有一人表達意願，經縣市黨部、中央提名審核小組、中常會通過後，也會進行徵召。

多人競逐就不會徵召

吳敦義指出，如果一個縣市有多人有意願，就不會徵召，一定要經過全民調的初選，不能隨便改變公平、公開、公正的初選全民調機制。

被問到國民黨立委蔣萬安是否在等待黨內主動徵召其參選台北市長？吳敦義笑說，他從未聽說過這項傳聞。他指出，鼓勵有意願、有能力、有準備的年輕人有從政的機會，依照公平公正的程序，自己能闖一條路出來，願意去登記、接受全民調、接受選民考驗。

吳敦義也表示，有些黨產的確需要檢討，該歸公就歸公，取自人民要還給人民，但國民黨自己繳黨費、捐款、經營黨營事業的部分不該隨便用不當黨產清算鬥爭，中間應有一條線。

黨公職募款未達額度 將停權

國民黨中常會昨通過修正黨公職募款責任額實施辦法，因應過去繳交情況不理想，增訂未達募款額度將處以停權處分。

額度部分，黨主席維持每年一千萬元，副主席則從合計一千萬元，改為每人每年二百萬元，直轄市長維持二百萬元，中常委則從現行一百萬元砍半為五十萬元，立委從五十萬元降為卅萬元，縣市長從一百萬元減為六十萬元。

國民黨發言人黃健豪轉述，行管會未來每三個月會公布繳交情況，每年度計算，未達預期責任額者將停權處分，達成後再恢復黨權；即日起開始實施，到今年底之前都可繳交。