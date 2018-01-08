學者：中國對台新人事三月上台 或有轉機

2018-01-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕二○一八新年伊始，兩岸關係即現低潮，台北地檢署查出新黨青年軍王炳忠案背後疑有中國國台辦金援，接著，中國片面啟動M503與Ｗ航路、遼寧號航空母艦再度穿越台灣海峽。黨政人士坦言，兩岸關係本來就有起承轉合，未來雖然充滿不確定，但可以確定的是，中國國台辦主任張志軍三月將下台，「希望把統戰舊思維、兩岸關係的不愉快通通打包帶走」。

黨政人士︰

張志軍下台 統戰舊思維應打包帶走

台灣智庫諮詢委員董立文強調，兩岸關係從未平靜過，即使是馬政府時有大合作、大交流，仍有很多問題存在，例如M503航路就是馬政府同意開通的。最近的三起事件，其實是兩岸整體互動的結果，蔡總統年終記者會選在中科院舉行，就是強悍表態；而張志軍與中國全國政協主席俞正聲對台強硬的元旦談話，也可看出端倪。

董立文指出，雖然中國對台政策由中共中央總書記習近平主導，習對台有軟有硬，執行方式會因人而異，張志軍、俞正聲刻意凸顯對台強硬的部分；待三月中國人大、政協二會召開，張志軍、俞正聲下台，由劉結一、汪洋接棒後，中國對台人事全部底定，屆時兩岸關係就能更加明朗，現在只是過渡階段。

黨政人士也強調，張志軍慣於滲透、分化台灣，對台交流「只做藍、不做綠」，不僅誤解誤判，也完全失民心，無助兩岸關係開展，這種不健康的國台辦時期，隨著張志軍下台應該結束，我方也正向期待三月春暖花開時，新人有新舉措，兩岸關係也會有新契機，雙方也應好好把握，不該繼續僵持下去。

董立文說，蔡政府對中國一直以來是「溫柔的堅持」，從未對抗與挑釁，「某種程度也是在忍耐與等待」，但若一直到二○一八年底，等待北京的結果仍是絕望，「蔡政府應走另一條路」，也就是不必處處再考量北京，相信會增加很多決策的選項與彈性。

健行科大教授顏建發認為，中國現階段最大目標在於二○二○年全面建成小康社會，「不會因為台灣問題亂了大局」，不過「大氣候仍有小波動」，而M503片面啟用是中國的策略，表達對「二○一八年美國國防授權法案」的美台軍艦互訪不滿，「這是中國對內、對外交代的方式」。