內幕追蹤》出錯圖樣 龔中誠任內定稿

2017-12-30

記者呂伊萱／特稿

二代晶片護照誤植美國杜勒斯機場案，外交部檢討後，快速懲處前後任領務局長，但卻因前領務局長、現駐加拿大代表龔中誠不滿懲處，向媒體大吐苦水，又起風波。但據了解，駐加人事異動本在近期規劃之內，錯植的「桃機」頁面則是在龔中誠局長任內定稿，才會做出處分。

護照烏龍案爆發當天，李大維行程滿檔，一整天接連參加由總統主持的「對外經貿戰略會談」等多項會議，幕僚不想打斷部長行程，李大維直至傍晚時分才知道「出事了」。

當天下午領務局認為圖樣錯植不影響護照效力，仍想將已印製的護照發完，第二批再行修改。但李大維駐美多年，傍晚一看見晚報上的護照圖樣，就知道錯了，馬上定調「坦承誤植、道歉認錯、回收重印」，也下令立即召開記者會對外說明。

經調閱外交部公文，承辦二代護照圖樣的業務單位，在去年五月二十六日呈上護照內頁稿樣，當時錯植的「桃機」頁面已是定稿，層層上簽，時任領務局長的龔中誠在去年五月三十日簽下該份公文最後一個名字。現任領務局長陳華玉任內，則著重於護照防偽功能的規劃。李大維查閱公文後確認責任歸屬，便決定懲處龔中誠。

據悉，李大維查證後便定案懲處，卻由於處理明快，加上近日立院推動放寬政務駐外比例等修法，使外界揣想是府院高層施壓外交部開鍘，以空出加拿大代表職位，好安排自己人馬，但實情並非如此。

另有消息人士指出，駐加拿大代表人事原本即有年後異動的規劃，外交部也已向層峰報告說明，此次事件並非龔拔官的單一成因。李大維昨也致電給央行總裁彭淮南，就此事溝通協調。中央印製廠第一時間對外表示概括承受，不過據了解，雙方昨達成共識，將共同承擔此次護照案損失成本。