2017-12-15

記者鄒景雯／特稿

二○一七年即將進入倒數，回顧過去一年，甚至蔡英文政府一年七個月的施政，如果要做個統計，推動的政策件數還真是不少，可說是絕不患寡；若再就其性質進行分類，黨產處理條例、公教年金改革、促進轉型正義條例、公投法補正，每一件都是國民黨執政不可能面對的改革議題，但是促進台灣經濟發展的重大作為有哪些？兩相比較，似乎就頗有患不均的觀感。

這恐怕也是賴清德上台短短三個月，形同趕進度般，直接面對投資五缺、勞基法問題的解決，能夠獲得張忠謀認可的原因。在此之前，張忠謀砲聲隆隆的次數，實在頻率有些偏高，例如自去年五月以來，其對所謂「五加二」產業創新戰略的不假辭色等等。

拚經濟，拚的比例不夠，或者方向歧異，確實是這個政府給人的深刻印象。事實上，公投法三讀的當天，即有民進黨菁英也感慨，這次執政，好像想做的事情太多，每件事的時間被壓縮得太短，以致思考、討論、溝通，都有可以再好一點的空間。這說法，描述得極為精準。民進黨首度多數執政，數十年來辦不到的事情，終於有機會實踐，當然要快速回應對選民的承諾；但是，如果沒有意外，蔡英文可有八年任期，一年多就把這麼些事都做完了，倒不是後面的日子要做些什麼，而是失衡的施政，又會給這個國家帶來什麼後果。

把台灣的國家安全，放在當今美中的架構下檢視，就有友台官員私下認為，不論是川普的另類，或是習近平有別於胡錦濤、江澤民的作風，咸不足懼。理由是，前者的「亂象」，主要是反映在美國的國內事務上，美國的對外政策則已經收攏，而有堅定的一致性，例如對台軍售的宣布；後者在對美工作上的「激進」，以美中關係六十多年的交手經驗，也沒有太多值得大驚小怪之處。因此，真正的挑戰在台灣自己。

台灣的生存發展，首要隱憂是什麼？如果跟一些盟邦在台人員交換意見，很容易發現他們對陳水扁與蔡英文前後兩位民進黨籍的總統，有著完全不同的風險評估尺度。蔡總統基本上是讓區域放心的人，因此主要國家並不擔心台灣會有讓他們「意外」的冒進，從而他們轉而關切台灣的經濟振興，憂慮是否能在蔡政府手上有所突破。

從國際看台灣的經濟問題，不外產業結構集中由電子等高科技撐場面，而半導體業出現衰退的現象，特別是中國對於台灣人才與技術的虎視眈眈，其影響的層面，已經構成國安議題；其次則是台灣吸引外資投資的誘因，還有相當距離，政策工具的運用不足，與其他國家比較並沒有顯著的競爭力。

換句話說，經濟發展，攸關經濟自主，有了經濟主權，才有政治主權，如果政府的整體政策思維沒有服膺在提振經濟的目標之下，則經濟安全將成為國家安全的要命缺口，這會比買武器，更優先、棘手得多。