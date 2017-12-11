北市長推會贏的人？》殘酷的現實…人選依舊無解

2017-12-11

記者邱燕玲／特稿

對民進黨而言，如果現在有一個民調與柯Ｐ不相上下的人選，那台北市長提名的問題就能迎刃而解。不過，現實總是殘酷，這個人選目前仍見不著影，儘管基層對柯Ｐ的怒火早已燎原，但決戰時間點未到，民進黨也只能任其繼續燃燒，無力澆熄。

這股怒火在今年九月的民進黨全代會中已宣洩過一次，黨代表提案連署要求民進黨自推人選獲得熱烈回響。雖然目前因北市選舉無新進度而稍微冷卻，但柯文哲與民進黨的關係並未改善，民進黨也未因柯的攻擊次數減少而與他重修舊好，綠營基層與柯的關係，恐怕更是回不去了。

民進黨若不推人選、選擇與柯合作，最重要的共同目標就是不讓國民黨重回北市執政，或許綠營支持者最後可被此共同目標說服，但對討厭藍綠的年輕族群來說，這就不是其考量的重點。

也因此當最近蔣萬安因勞基法、促轉條例而站上浪頭時，藍營年輕族群因此感到振奮，雖然與傳統國民黨的價值不同，完整的主張也不算進步成熟，但仍帶給新一代的藍營希望。只是，橫在眼前的，有多位國民黨老將要與蔣競逐市長初選，這不是靠幾招花拳繡腿就能輕易擊敗對手，須拿出真功夫檢驗。

民進黨北市長人選難覓，可能人選被點名過一輪後依舊無解、沒有進展，與柯Ｐ繼續合作的可能性就愈大，民進黨的價值究竟在哪兒，還是終究只有「不讓國民黨得利」？