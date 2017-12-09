總統將頒回復名譽證書給政治受難者

2017-12-09

世界人權日舉辦人權紀念活動

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院五日三讀通過「促進轉型正義條例」，國家人權博物館籌備處將於十二月十日「世界人權日」當天，在台北賓館舉辦人權紀念活動，邀請總統蔡英文、白色恐怖時期政治受難者與當年曾營救受難者的海內外人士出席。總統將頒發回復名譽證書給政治受難者郭政錩，象徵受難者名譽上的平反；當年參與營救的國際友人韋傑理、艾琳達等人也受邀，總統將向這些人權工作者致謝。

據了解，多位政治受難者及其家屬，也將當面向蔡總統提出如何落實轉型正義的具體建議。台灣政治受難者關懷協會理事長劉辰旦昨強調，「只有被害人而無加害者的轉型正義，不是真正的轉型正義」。

劉辰旦表示，蔡政府應積極調查白色恐怖時期的歷史真相，並追究元凶蔣介石與蔣經國父子的責任，這涉及大是大非與真相釐清的問題，並非藍營所說是要挑起族群對立。

政治受難者家屬、紀錄片導演洪維健也主張對白色恐怖歷史真相的調查，應公布元凶蔣介石與蔣經國父子二人，當年執行白恐抓人與槍決的黨國體制軍警特幫凶，也應一併公布，並追究元凶與所有幫凶的責任。

劉辰旦說，前總統馬英九在去年卸任前，將總統府三樓大禮堂命名為「經國廳」並舉行揭牌儀式，這讓他們無法接受；民進黨曾有意安排他們與蔡總統會面，但被他拒絕，蔡總統應先拆了經國廳的牌子再說，見面時，他將要求總統拆掉經國廳的牌子。

劉辰旦表示，政府頒給受難者及其家屬回復名譽證書，這只是心靈撫慰，當年受難者的房子、現金等財產都被沒收，人民遭強奪的財產，未來都應發還。他主張由清算國民黨黨產的一部分，發還給受難者及其家屬，以賠償其財產損失。

對於如何清除威權象徵，各界有不同看法，不過，劉辰旦堅持中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，甚至各地文化中心與校園的蔣介石銅像，都應一併移除。

人權工作者也將與會

據悉，台北賓館當天的活動除了不少受難者及家屬將與會，相關學者專家與文史工作者也受邀，多達一百五十人將齊聚一堂。