前新北市副市長許志堅涉貪 二審仍判10年

2017-12-08

〔記者項程鎮／台北報導〕新北市長朱立倫愛將、前副市長許志堅，被控收受建商的名表、金條與「假薪資」賄賂共六一五萬六三五○元，幫助建商快速通過都更審議案，高等法院昨維持一審量刑，仍依「不違背職務收賄罪」將許志堅判刑十年、褫奪公權五年；許另違反商業會計法部分則判處四月徒刑、得易科罰金十二萬元，仍可上訴。

許的兒子、哥哥各判刑三月

許志堅之子許士耘、胞兄許志遠，各被依違反商會法「不實憑證罪」判刑三月，均可易科罰金；許父許昭英、女兒許儀彬則均為沒收程序參與人，和許志堅、許士耘、許志遠共五人的不法所得皆宣告沒收。

弘盛開發負責人兼白手套周麗惠因協商認罪，昨被依交付賄款罪輕判八月，其另涉商會法部分則三罪併判七月徒刑，可易科罰金，褫奪公權一年、緩刑三年，且須支付公庫五百萬元；樂揚建設總經理鄒雪娥被依行賄罪判刑六月，可易科罰金，褫奪公權一年；建築師蔡哲義、弘盛開發會計周佳萱也依商會法各判刑四月，皆緩刑兩年。

生日收金條 嫁女兒收名表

北檢起訴認定，許志堅在擔任新北市副市長任內，身兼都更審議委員會、都市計畫委員會主委，他從二○一一年五月至二○一五年七月間，涉陸續向建商白手套周麗惠收受五○九萬二○○○元賄賂，其中包括每月十一萬元的自用賄款與每月三萬元的許父扶養費，兒子許士耘及胞兄許志遠另在周麗惠的弘盛開發公司掛名員工，按月支領各四萬元薪資；此外，許志堅還被控在嫁女兒時趁機收受香奈兒、蕭邦等名表，以及收取周女送的金條做為生日禮。

高院審理時，曾傳許志堅一家五口應訊，許仍堅稱自己沒犯罪，還稱此事「陷全家三代於不安」，高院昨宣判時，許和家人均未現身聆判。