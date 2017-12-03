黃國昌罷免案 挺昌、罷昌街頭互尬

2017-12-03

〔記者林欣漢、蘇芳禾／綜合報導〕安定力量提案罷免時代力量立法委員黃國昌，將於十二月十六日投票，安定力量昨號召群眾在新北市汐止等選區宣傳，黃國昌的支持者在下午也上街發傳單訴求「反罷免」，雙方互相較勁。

6日電視說明會 16日投票

黃國昌罷免案將於十二月六日上午十點，在汐止區觀天下有線電視公司舉辦電視說明會，也同步在影音網站YouTube直播。黃國昌與罷免案提案領銜人安定力量主席孫繼正都會出席。

依選舉罷免法，十二月十六日舉行的罷免案投票，要通過罷免有兩個門檻，一是同意罷免的票數要多於不同意罷免的票數；二是同意罷免的票數，必須達到第十二選區選舉人總數四分之一以上，也就是六萬二千七百九十八票，罷免案才會通過。

安定力量主席孫繼正、反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷等人，昨號召上千人，兵分多路在新北市汐止等地區宣傳罷免案，高呼罷免黃國昌的口號。

支持黃國昌的群眾，昨天下午也到汐止區金龍市場等地，沿路發傳單「反罷免」，呼籲支持者在十六日投下「不同意罷免」選票，不要再讓明燈被陰風吹熄了。

李登輝：罷免黃國昌 作法不對

前總統李登輝昨天出席台灣教授協會募款餐會，黃國昌也到場參加。被問到黃國昌被罷免問題，一向挺黃國昌的李登輝也說，「不應該啦！罷免黃國昌，很不對，很不像話，作法不對。」

反對罷免陣營也將在十日、罷免投票前最後一個週日舉辦晚會。時代力量秘書長陳惠敏表示，黃國昌實踐的就是時代力量的理念價值，全黨上下一致支持黃國昌。盼支持者邀請新北市第十二選區的選民站出來投不同意罷免票，也呼籲支持者加入連署、捐款支持黃國昌。

孫繼正昨天則是質疑黃國昌，叫警察到罷免志工家裡「查水表」，黃國昌無奈說，「新北市市長又不是我。」