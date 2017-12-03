抗手榴彈總統座車 上週交官邸

2017-12-03

〔記者羅添斌／台北報導〕政府資深官員昨天透露，價格高達二千五百萬元的新型防彈總統座車，已在上週正式交車，並交由蔡英文總統的「永和警衛室」依任務調派運用。

相關官員說，這輛防彈達到VR9等級、奧迪車廠A8L SECURITY的新型防彈座車，外觀與正副總統車隊現正使用的奧迪A8L幾乎完全相同，具有極高的偽裝效果，若從遠處觀看很難察覺是防彈座車，有助於總統警衛任務的執行。

官員表示，新型防彈座車「會不定期的在外頭跑一跑」，至於要如何運用，則要視「永和警衛室」依任務需要再運用。

根據國安局日前向立法院提出的預算解凍報告指出，新型防彈總統座車為四千ＣＣ，防護等級提升到VR9等級（原有的防彈座車為VR7等級），除可抵擋M16步槍或7.62口徑各型槍枝攻擊外，還具抗爆功能，包括各型手榴彈在內。此外，這款防彈座車的防護裝備，包括車內緊急供氧系統、防爆油箱及自動滅火系統等。

資深官員說，歷任總統都有防彈座車，防彈總統座車在國安局特勤中心內部稱為「安全防護車」，國安局目前控管的安全防護車共計五輛，包括轎車式二輛、廂式三輛，但使用均達九年以上，機件的穩定性低，且維保零料件取得不易，因此採購新式安全防護車以執行特勤任務。

對於國安局在採購新型防彈座車一度引起立委批評，相關官員說，日後若是還要籌補安全防護車，會審慎整體規劃，未來將會提前一至二年編列預算。