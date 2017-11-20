宋美齡兒童血癌中心 婦聯會隱匿未報

2017-11-20

與振興醫院 華興中小學 都未納入行政契約

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會隱匿資產又一樁！一九九八年婦聯會捐助二億二千萬元成立「宋美齡兒童血癌中心」，在辜家和信醫院建立臍帶血銀行，婦聯會在與內政部、黨產會三方協商過程中，卻未曾主動揭露，民進黨立委質疑，難怪婦聯會主委辜嚴倬雲不願簽字同意，擔心隱匿資產懲罰條款會罰到她。

三方協商延長期限將在廿四日截止。據了解，婦聯會對黨產會祭出的隱匿資產要嚴懲負責人條款，認為極不合理，也堅持基金會的董事組成，政府代表須為事務官，以避免政府派人介入會務。

據了解，行政契約涉及標的僅限婦聯會、華興育幼院、婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會，其他四處同為婦聯會創辦的振興醫院、華興中小學及「宋美齡兒童血癌中心」皆未納入。

婦聯會捐助2.2億成立兒童血癌中心

民進黨立委賴瑞隆指出，婦聯會數百億元資產來自勞軍捐，婦聯會又拿二億二千萬元成立「宋美齡兒童血癌中心」，讓辜家的醫院去經營，黨產會未來都要一併查明。

民進黨立委陳其邁痛批，蔣宋美齡創辦華興育幼院，學生畢業後無法直升，才陸續增辦華興中小學，行政契約卻只納入育幼院，中小學切割不處理，無視三間學校的校址一樣、校門共用，董事會成員還高度重疊。

陳其邁指出，婦聯會也創辦振興醫院，振興醫院財團法人的不動產市價高達五百三十八億元，華興中小學不動產市價五十一億元，既然婦聯會在協商時否認這些是婦聯會的，那就應在行政契約載明，以後查到有關連，一律充公收歸國有，才不會變成漏網之魚。

陳其邁強調，婦聯會對自己沒信心，政府不能讓它一再拖延，政府是去談判，結果卻讓它不斷喊價，廿四日期限一到就是依法處理，內政部應立即撤換負責人辜嚴倬雲；黨產會發言人施錦芳則指出，不讓婦聯會無限期拖延，若協商破局，就回歸黨產條例處理，最快在廿八日處分認定附隨組織。

此外，國史館史料揭露，婦聯會不止收取勞軍捐，當年連台灣省菸酒公賣局全體女員工都須上繳會費予婦聯會；其中，公賣局局長夫人為榮譽會員，每年須繳會費一百元、局內各組、處、室主管夫人為特別會員，每年須繳會費十元、其他女性員工為普通會員，每年須繳會費二元。

根據國史館檔案，婦聯會得在各政府機關設立支會，一九七一年婦聯會行政院分會經濟部支會，曾發文給經濟部所屬台灣機械公司，要求「依往例繳納會員會費」。

賴瑞隆痛批，婦聯會在威權時代，藉由黨國權力強徵會費，根本是把女性公務員當成婦聯會的提款機。