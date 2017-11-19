柯文哲︰發敬老金是買票

2017-11-19

朱立倫︰那全台各縣市都在買票

〔記者蔡亞樺、賴筱桐／綜合報導〕台北市長柯文哲取消重陽敬老禮金，重挫民調，藍綠北市議員也屢次要求恢復，柯仍不從。柯文哲昨早出席首長策勵營時說，發放重陽敬老金是不對的，但台灣每個縣市都在發，「那是直接買票、討好選民」；新北市長朱立倫回應說，尊敬長者是美德，如果這樣就叫買票，那全台各縣市都在買票。

柯文哲表示，理想與現實如何取捨，他非常清楚明年選舉，發重陽敬老金的話，現在就可以安然度過，但從科學與良心角度，發重陽敬老金是不對的，把台大、政大社會學者教授找來問，每個人都會說是不對。

他直言，台灣社會每個縣市都在發，「那是直接買票、討好選民」，如果這時若他做政治退卻，對選舉非常方便而有利，他之所以「ㄍㄧㄥ（意指硬撐）」在這裡，也明白對他是不利因素，但不利因素逼迫他更用力解決北市老人福利系統。

柯文哲前年大刀一揮，砍掉經費高達七億元的重陽敬老金，引發眾多長者不滿。在公開場合時，柯文哲自爆砍掉敬老金，讓他民調掉了十五％，北市研考會今年七月民調也顯示，市民對老人福利滿意度不到三成，但柯始終不願再發敬老金。

朱立倫昨受訪說，對於幼兒照顧、青年扶持或經濟弱勢、貧窮民眾的支持，這都是社會政策，如果這樣就是買票，那可能全台各縣市都在買票。發放敬老金被說成收買選民，這樣的標題好像很刺激，或許有部分的人也會贊同，但仔細想想，為何從過去到現在，大家多支持這樣的政策？因為敬老、扶幼、支持弱勢或對身心障礙者的支持，都是社會長期以來形成的政策。

朱立倫表示，新北市府不把敬老金當成福利，而是看成對老人的支持，他舉例說，市府推動的老人健檢、老花眼鏡、口腔健康、心理健康等政策，都是希望社會敬老、安定，不要從政治或選舉的角度考量。

新北市每年一次的敬老金發放，依照年齡分成四個等級，六十五歲至七十九歲是一千五百元禮金，八十歲至八十九歲是兩千元，九十歲至九十九歲五千元，一百歲以上的人瑞有一萬元。