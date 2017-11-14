政院︰軍改版本 還有一個月溝通期

2017-11-14

〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕總統府年改會原預定今天公布軍人年金改革方案，反年改團體「八百壯士」昨發起抗議遊行批政府毀約背信；行政院秘書長卓榮泰及行政院發言人徐國勇親赴立院大門前，與八百壯士指揮官吳其樑會談。卓受訪表示，今天只是預告草案重點內容，往後一個月會再責成國防部、退輔會加強溝通後，再進行立法工作。

今只預告草案重點內容

警方昨天派出百餘警力及霹靂小組戒備，由於抗議群眾企圖佔領並癱瘓中山南路車道，數度與警方推擠衝突，最後警方以優勢警力，迫使抗議群眾讓出中山南路一個車道。

吳其樑指出，年改會副召集人林萬億五月十一日曾邀他們在政院會談，承諾「軍人年改版本送行政院前國防部必須與退伍軍人團體溝通，並優先邀集年改委員協調」，但林未實現承諾就先公布方案。

卓榮泰及徐國勇則親赴立院前八百壯士搭設的帳棚，與吳其樑會談。徐國勇表示，今天不會有記者會，也沒有版本要公布，他向吳其樑保證，「從一例一休就知道，公布版本後還是會有修正」，經過溝通，法制工作才會展開。

反年改團體抗議背信 林萬億反駁

卓榮泰表示，今天預告只是草案重點，不是任何版本；在國防部公告後的一個月內，行政院將責成國防部、退輔會，對現役及退役軍人做全盤性處理，並設立諮詢窗口，由專人回答各種疑問；網路也會公布相關內容，盼能彙整意見，再來推出版本。

林萬億表示，五月與退伍軍人溝通時，對方要求國防部送出年改方案前要先溝通，他當時的確有同意，但前提是退伍軍人團體願意以會議室討論取代街頭抗爭，否則很難理性對話。對方當時同意，後來又反悔，繼續抗爭，可能內部有不同意見。

林萬億強調，既然代表溝通者無法代表所有人，國防部也不知到底要找誰協商。年改會今天只是說明方向與原則，國防部還沒要把法條送到行政院，所以他沒違背約定，後續還需一段時間進行法制作業。