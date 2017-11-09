獵雷艦案 立委：簡良鑑角色關鍵

2017-11-09

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕立法院外委會獵雷艦調閱專案小組成員、民進黨立委王定宇昨受訪時指出，慶富與公股銀行開會的會議紀錄顯示，慶富集團前執行長簡良鑑在慶富案中扮演協調要角，不只在慶富得標過程中著力甚深，也大力協助取得各銀行聯貸；另有某位前任總統府高層，每月都與銀行界高層會面，慶富聯貸案的核准是否與此有關？也應深入調查。

前府方高層 固定會晤銀行界

立法院外委會針對獵雷艦案成立的調閱小組文件陳列，昨進入第三天。小組召集人、民進黨立委羅致政表示，各部會提供的文件可能還有缺漏，財委會針對獵雷艦成立的「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案真相調閱專案小組」將於下週一開會，外委會調閱小組將針對兩邊文件調閱的機密方式、文件範圍及未來如何合作進行討論。

王定宇強調，調閱小組文件顯示，台銀和慶富一共接觸三次，最後發出婉拒的說明書，但因文件沒壓日期，看不出前後因果關係，將要求金管會主委顧立雄協助，向其他公股銀行調閱資料。

王定宇也說，慶富與公股銀行開會的會議紀錄顯示，簡良鑑扮演居中協調要角，包含慶富提出二百七十億元的貸款，以及協助安排慶富與各公股銀行的董事級人物會面。他說，目前調閱小組文件還看不出公股銀行的決策轉折過程，到底為何決定提供聯貸給慶富？「銀行高層要好好說清楚」。

政院調查報告 函送法務部

另外，行政院「獵雷艦專案調查小組」昨將行政調查報告及相關卷證資料，正式函送法務部，以利相關檢察機關進行後續司法調查。