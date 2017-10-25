羅素：美台關係 如海中之錨穩固

2017-10-25

不會犧牲台灣 換取美中關係改善

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕美國前亞太助卿、現任「亞洲協會政策研究院」資深研究員羅素昨表示，中國對美國外交政策的重要性與日俱增，但美台關係「如海中之錨一般穩固」，絕不會犧牲台灣換取美中關係的改善。

羅素首次拜訪台灣，他昨天在政大發表「台灣、美國與世界」專題演講。羅素說，當今國際社會面臨最嚴峻的挑戰是北韓威脅，對於台灣主動遵守聯合國決議，更超標執行、禁止一切與北韓貿易，羅素表示肯定，「台灣是國際社會的可靠夥伴」。

羅素也提到台灣在北京壓力下，被排除在關鍵的全球領域如公衛、民航與執法之外，令人挫折與不平，「台、美與國際社會應持續反抗」，關鍵在於「彈性和創意」。

羅素指出，中國在其領導人習近平主政之下，在區域和全球事務的角色日益積極，因此北京對美國外交政策的重要性與日俱增，是可以理解的。

但羅素強調，台灣擁有安全、繁榮、自信與免受脅迫的自由，符合美國的穩固利益。美國希望兩岸關係維持穩定，也認為自信安全的台灣是兩岸均衡的重要因素。因此，美國希望與北京建立建設性、平衡互惠關係的同時，美台之間的共同利益、共享價值、制度連結與密切的人員往來，「都有如海中之錨一般穩固」，美國絕不會犧牲台灣來換取美中關係的改善。

羅素指出，美國期待看到兩岸關係改善，但其速度與範疇必須是兩岸人民都能接受的。美國也不會在北京與台北之間居中協調。

包括川普政府 都會堅守對台承諾

羅素強調，「台灣關係法」清楚闡明美國立場，為確保台灣前途以和平方式決定，並且不違背台灣人民意志，美國提供防禦性武器給台灣，幫助台灣不受外力威脅與武力恫嚇。而自一九七九年以來的歷屆美國政府、包括現任政府，「都堅守這項承諾」。

蔡總統接見羅素時表示，身處在變化的局勢當中，很高興看到台美關係依舊強健而穩定。此外，美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事羅瑞智正訪問台灣，他將與台灣官員和各界領袖會面，就台美關切議題交換意見。