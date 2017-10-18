老蔣認證 救國團為黨內青年組織

2017-10-18

黨產會最新調查報告 引用蔣中正日記、國民黨中常會資料

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會本月廿四日將就救國團案召開第二次聽證會，釐清救國團是否為國民黨附隨組織，黨產會最新調查報告引用蔣中正日記、國民黨中常會資料最為關鍵，指一九五七年八月七日，蔣中正在國民黨中常會明確指出，救國團就是國民黨的青年組織，「為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」

救國團一九五二年十月成立時，為隸屬國防部總政治部的政治機構；一九五九年解除與國防部隸屬關係，至一九八九年十一月登記社團法人前，僅業務接受行政院指導，未取得法人資格。

兼具國家、政黨雙面性質

黨產會委員指出，救國團是同時有國家及政黨的「雙面性質」組織，成立之初雖是國家組織，卻由國民黨控制；即使救國團脫離國家、登記為社團法人，仍受到國民黨的指揮。

不過，國民黨曾在首次聽證會抗辯，稱救國團第一階段是政府組織，再來是非法人組織，最後是社會團體，所以不可能是國民黨附隨組織。

國民黨與救國團間的指導關係，救國團首任主任蔣經國也有明確描述。根據黨產會調查，蔣經國於一九六三年一次內部講話中即表示，「總統蔣公指示我們的始終不變的任務，就是執行黨的政策，為黨國培育年輕人。」

救國團承認應受國民黨指導

根據史料，救國團亦承認其是在蔣中正號召下建立起來，應受國民黨指導。一九五三年救國團對國民黨全代會後賀電中提及，「本團在領袖愛國青年大結合的神聖號召下建立起來，定能繼承過去歷史…赤膽忠心，接受黨的領導。」

根據蔣中正主持國民黨第八屆第二七八次中常會紀錄，蔣中正曾對救國團青年工作做出指示；在中央委員會給蔣經國的簽呈，也有國民黨指示救國團進行「敵後及敵前心戰」紀錄。

至於救國團受指示的任務之進度，則必須透過中央委員會向黨中央回報，並請黨中央裁決。一份一九六六年由蔣經國擔任主席、當時被列為「極機密」的中央心理作戰指導會報紀錄中，「提案單位」除了中央黨部的組織，救國團也名列其中。

財務方面，據黨產會調查，國民黨中央委員會曾編列經費，補助救國團發展社會團隊組織；因救國團之特殊身分，其興建地方青年育樂中心，很多是由政府出資、出地。