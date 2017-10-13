史明百歲生日 下月凱道辦分享會

2017-10-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台獨運動重要領袖的史明歐吉桑一百歲了，六十餘個海內外台派社團將於十一月五日在凱道舉辦「史明百歲生日分享會」。史明昨表示，台灣自由民主的日子，比以前近了，但台灣獨立還很遠，盼在蔡英文總統領導之下，台灣各項改革能更加速落實。

史遺憾努力不夠 讓台灣仍無法獨立

史明教育基金會昨舉行記者會，分享會召集人、台灣中社社長廖宜恩說，史明一生的志業就是追求台灣獨立建國，過去一百年史明堅持追求台獨的精神令人敬佩，史明以理論與行動，追求台灣人民當家作主，給很多年輕人啟發；分享會是希望讓更多人了解台獨建國的重要性，也讓年輕人了解史明的生命歷程。

台灣教授協會會長林秀幸指出，史明因為仰慕馬克思主義而進入中國，第一手觀察中國共產黨，發現中國的馬克思主義跟他的理想不同，後來回到台灣尋求民族自決，實現以人為本的信念，反抗壓迫力量。

史明說，台灣自由民主的日子比以前近了，但台灣獨立還很遠，他向年輕盟友們道歉，遺憾台灣無法搭上二戰後許多國家獨立的列車，「我們努力得不夠，讓台灣至今無法獨立」。

史明百歲生日分享會將在十一月五日下午三時於凱道登場，分為展覽區、舞台區、攤位區三大區域，展覽區將詳細介紹史明的生平和理念，現場另會有樂團、現代戲劇表演，史明也將親臨現場演講。