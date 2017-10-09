中方頻傳武統聲 國安人士：非官方主流意見

2017-10-09

十九大18日登場 蔡26日回應

〔記者鍾麗華、林良昇／台北報導〕中共十九大於十八日到廿五日召開，然而在召開之前「武統」聲浪高漲，據指出，陸委會與海基會預定廿六日舉辦「兩岸交流三十週年的回顧與前瞻研討會」，蔡總統將在會中發表談話，藉機回應十九大中涉及的對台政策。

今年以來，共軍的「遼寧號」航母繞台航訓，中國轟-6K等各式戰機更頻頻繞台飛行。而共軍在朱日和基地複製我總統府等政軍設施，進行攻台訓練，在今年八一建軍九十週年前夕，中共總書記習近平還前往朱日和基地閱兵並發表談話。

此外，美國華府智庫研究員易思安新書稱，中國已擬訂二○二○年攻台計畫；日前出刊的香港《亞洲週刊》也以「台灣面對武統變局，十九大後關鍵時刻」做為封面專題。

共軍中上將十九大要換掉九成 強硬派喊話穩定軍心

國安人士分析，十九大前雖然傳出「武統」聲音，「但這並非中國官方主流意見，而是學者、強硬派、軍方的零星聲音」。由於十九大涉及權力重新部署，共軍的中上將級將領被換掉九成，其中兩大軍頭，包括中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝與中央軍委政治工作部主任張陽上月才剛被撤換。因軍心未穩，對台又是共軍非常重要的一環，因此才頻頻恫嚇台灣。「武統」與十九大連動有關，並非對岸的兩岸政策主軸。

至於最近不少學者提出的武統時間表，該名人士指出，時間表很多是學者的臆測，都不可信，現今國際局勢變幻莫測，「時間表不是綁死別人，而是綁死自己」。

國安人士表示，兩岸問題很複雜，各種的觀點與意見很多，政府尊重各方看法；對於十九大後的兩岸情勢，政府會持續關注與掌握，並提出各種研擬與因應。

此外，陸委會昨晚舉行歡迎港澳人士來台慶祝國慶晚宴，香港、澳門各界團體共一百二十餘人參加。陸委會主委張小月致詞表示，台灣與港、澳關係和兩岸關係息息相關，一味仇恨、一味討好，都不能解決問題，在主權尊嚴公平對等下，政府將用踏實、穩健、克制、理性、智慧的態度處理兩岸關係。