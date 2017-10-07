外患罪懲共諜提案 國民黨連8擋

2017-10-07

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院國民黨團擋案擋上癮了？立法院院會昨處理報告事項時，不管是防範共諜的立委王定宇版「刑法部分條文修正草案」、早在二○一○年馬政府時期就確定方向的「蒙藏委員會組織法」廢止案，只要稍涉意識形態或中國，均被國民黨團退回程序委員會，其中，「刑法部分條文修正草案」更被國民黨團第八度退回程委會。

王定宇版 使用「敵人」而非「敵國」

王定宇版「刑法部分條文修正草案」，係將「外患罪」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，且依國防部標準，把「敵人」明定為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，但先前已被國民黨團七度退回程委會。

為能儘早處理，讓共諜能適用外患罪，王定宇盼能予以表決付委。然而，民進黨團最後並未在院會報告事項發動表決。除了這三案以外，包括取消采玉大勳章的林昶佐版「勳章條例部分條文修正草案」、由人民參與國幣設計的高志鵬版「中央銀行法第十五條條文修正草案」等，均被國民黨團退回程委會。

柯建銘：會在適當時機 一併付委

民進黨團總召柯建銘解釋，因國民黨團表明，若民進黨團發動表決，他們也不惜逐案表決；儘管昨日的報告事項僅列四十餘案，真要啟動表決大戰，昨日院會等於報銷了。他強調，黨團會在適當時機，讓應付委的議案，包括已遭國民黨團復議的中選會人事案，一併付委。

柯建銘也為此特別向國民黨團總召林德福解釋，這都依據國防部之定義，使用「敵人」而非「敵國」，只為處理共諜，不欲挑起「兩國論」爭議，請他們再思考一下。

林德福表示，民進黨團告知時，已來不及研究；黨團會深入了解，若無太大影響，就不會再擋。

至於中選會人事案，行政院秘書長卓榮泰昨陪同中選會主委被提名人陳英鈐、副主委被提名人陳朝建以及周志宏、蔡佳泓、許惠峰、林瓊珠等委員被提名人，拜會立法院長蘇嘉全。

蘇嘉全表示，審議人事案有一定的程序，他會以中立的角色處理本案，期待每位被提名人未來能盡力讓台灣民主的基石更穩固。