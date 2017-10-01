美國務院官網 中華民國國旗消失了

2017-10-01

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院官網在川普總統上任後進行改版，但在介紹台灣的網頁上，原有的中華民國國旗已消失不見。對此美國在台協會發言人游詩雅僅表示，美國基於「台灣關係法」及「三個公報」的一中政策並未改變；外交部則說，國務院網站設計及網頁編排係由美方自行決定設計，外交部無法代表美方說明變更原因，但已請我駐美代表處向美國務院了解變更緣由，並提醒美方勿因新版網頁變更而引起各界不必要之誤解。

美國新政府上任，網站皆會循慣例改版。但國務院網站中，在「國家與區域」欄位下，介紹台灣的網頁上，原先有的青天白日滿地紅國旗已消失不見。

美國在台協會發言人游詩雅在答覆記者詢問時，未直接針對網頁變更緣由進行說明，僅強調美國基於「台灣關係法」及「三個公報」的一中政策並未改變。

外交部籲 勿引不必要誤解

外交部昨表示，因美國務院網站設計及網頁編排係由國務院自行決定設計，外交部無法代表美方說明變更原因。

外交部更強調，已電請駐美國代表處向美國務院瞭解該頁面由何人、於何時更改，並提醒美方勿因新版網頁變更而引起各界不必要之誤解。

外交部也說，美國務院已就本案重申其對台政策並無改變，外交部將持續向美方瞭解本案緣由，倘其中有任何不當之處，亦會請美方設法改善。