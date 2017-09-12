行政立法協調 綠委多主張維持

2017-09-12

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕立法院執政黨團與行政院之間，過去依性質、層級存在便當會、行政立法政策協調會報、政策小組等各式會議。民進黨立委多主張，仍有必要繼續召開類似會議；但也提醒行政部門莫重蹈過去屢在政策研擬階段，就對外放話探風向，不僅不利於協調，且反引發民眾猜疑。

盼政策研擬 別再放話探風向

蔡英文總統上任之初，曾為行政、立法兩院屢屢不同調，召開執政決策協調會議，陣容包括正副總統、正副閣揆、民進黨團總召及幹事長、黨秘書長、智庫執行長及執政縣市代表。隨後考量現有的政策溝通機制已運作順暢，府方於四月份決定，無須定期召開。

目前行政、立法兩院溝通平台，依層級與模式，有週四的便當會，由行政院長與黨團幹部、立委們趁中午時間，就施政、時事進行溝通。每週一下午則有行政立法政策協調會報，多由副閣揆主持，就行政院會將處理政策草案，請立委提出意見。賴清德內閣已決定，繼續便當會，行政立法政策協調會報改由政院秘書長主持。

民進黨立委吳秉叡認為，新揆剛上任，應先繼續相關會議，因為兩院間的溝通還是很重要。不過很多政策都是各部會研擬出結果後，才拿出來與立委討論。

他批評，有些政策有時都還沒成熟，立委也毫不知情，就被行政部門拋出來試探風向，因而引發民眾反彈；理應要與立委溝通妥當、正式形成後，再對外說明。

民進黨立委邱議瑩表示，這模式還需要維持下去，行政、立法仍在互相適應的階段。她強調，關鍵還是文官是否能與民眾產生連結，因為他們才是第一線的執行者。她也批評，過去行政部門偶爾會丟出不成熟的政策，造成很大的困擾。

民進黨立委管碧玲也認為需要維持，因為政府現在進行的都是大幅度的改革，更需要了解民間的聲音；即便賴揆來自民間，但整個政府體系仍未改變，政府要有更深入的政策，就不能遠離民意。

國民黨立委林為洲則質疑，總統府也會主導重大政策，從年改、司改到一例一休，當行政院被架空，開再多的便當會也沒用，未來賴內閣和府之間勢必有所矛盾。