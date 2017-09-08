太陽花案╱林飛帆出庭 批檢上訴浪費資源

2017-09-08

〔記者楊國文／台北報導〕太陽花學運後，立委黃國昌等廿二人被依煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，一審全判無罪，檢方上訴高等法院，學運領袖林飛帆昨出庭，指此案上訴是浪費司法資源，並舉香港異議人士被判入獄為例，期許台灣應成為典範。

高院昨傳訊林飛帆、陳為廷兩人和「黑色島國青年陣線」成員魏揚。高檢署公訴檢察官張介欽指出，林飛帆等人二○一四年三月十八日晚帶領十多位民眾，從立法院側門翻牆進入立院，與員警發生衝突，分別涉刑法煽惑他人犯罪、妨害公務等罪，應判有罪。