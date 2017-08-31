一事不再議 引爆蘇嘉全、王金平交火

2017-08-31

〔記者彭琬馨、鄭鴻達、施曉光／台北報導〕立院會本會期第三次臨時會處理前瞻第一期特別預算案，除了民、國兩黨團對「一事不再議」等議事規則見解爭執不休，立法院長蘇嘉全與前立法院長王金平昨還「隔空交火」，王金平質疑蘇嘉全曲解議事規則，很要不得；蘇則回嗆要王摸自己的良心，看看過去國民黨都怎麼處理議事。

王：包裹通過預算案傷害立法權

對於蘇嘉全與民進黨團主張「一事不再議」，不處理國民黨團的萬件提案。國民黨立委王金平昨上午前往立院群賢樓探視禁食的三位國民黨立委，談及近日立法院以表決方式處理前瞻預算，王批評，有些幕僚給院會主席的建議，是曲解議事規則的原意，值得大家重視。

王金平強調，立院以包裹方式通過預算案的行為是不當且不能接受的，會造成立法權被傷害、抹煞的後遺症，多數人為所欲為通過預算案，是要不得的事。

蘇嘉全受訪時強調，所有做法都是依照議事規則，也都有根據，他對王金平的說法「不予置評」，但「他（指王金平）可以摸自己的良心，過去他在議事的過程是怎樣在處理議事進行」，也看看過去國民黨都怎麼處理議事。

蘇：看看過去國民黨怎麼處理議事

蘇嘉全表示，王院長是他非常尊敬的前輩，但議事人員的見解是「經驗的累積」，引用的數據也都是過去議事處長寫的書，「沒有根據絕對不會做」。他一切都是照議事規則進行。

對於蘇、王兩人的議事規則見解之爭。王金平主張，預算案也是法律案，按立法院議事規則第十一條，對同一事項有兩個以上修正動議時，應在提出完畢並成立後，就其「與原案旨趣」距離較「遠」者，依次提付討論。

蘇嘉全與民進黨團則依據大法官解釋的釋字第三九一號，主張預算案與法律案不同，預算案沒有修正動議及再修正動議，修正動議才有立法院議事規則第十一條中「遠近」的問題。

國民黨團書記長林為洲指出，民進黨為處理前瞻破壞議事規則，也凸顯議事規則仍有不清之處，國民黨團未來將主動進行國會改革，為議事規則改革召開公聽會。

國民黨中常會通過一份「國會已死？民主之恥！」決議文，指民進黨為了一黨之私，用「急行軍」的方式，包裹表決通過民進黨團提案，徹底封殺在野黨所有提案，閹割立委提案權與國會預算權，譴責民進黨「向獨裁之路邁進，犧牲台灣未來」。