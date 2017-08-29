監督年改聯盟解散 昔戰友砲轟李來希

2017-08-29

〔記者吳柏緯／台北報導〕監督年金改革行動聯盟昨天走入歷史！聯盟召集人、全國教育產業總工會（全教產）理事長黃耀南昨天宣布，由於聯盟的階段性任務結束，加上聯盟實質上已經停止運作，因此決定以召集人的身分解散聯盟，並正式對外宣告。全教產昨將矛頭指向全國公務人員協會理事長李來希，質疑李多次違反聯盟決議募款，甚至號召群眾到世大運抗爭後又切割，在在造成軍公教形象受損，更使聯盟訴求不被社會認同。

黃耀南指出，監督聯盟並沒有立案，是由六十多個關注年金改革的軍公教勞團體組成，由於立法院已在六月底通過公、教退休資遣撫卹條例等相關的年改法案，因此年金改革議題在六月算是階段性結束了。

此外，黃耀南也無奈表示，聯盟的執行委員會與決策小組會議都被特定參與團體消極抵制，討論出的結果大多無法執行，聯盟運作有很大的困難，因此上週經理事會決議解散，但未來各團體仍會持續監督年金改革相關議題，後續將由各職系團體進入法律救濟程序，期待透過釋憲程序，確保大家的權益。

外界認為八一九世大運開幕式抗爭的脫序行為，是壓垮聯盟的最後一根稻草，全教產秘書長劉亞平憤憤不平地將矛頭指向昔日戰友李來希。他表示，李來希多次違反監督聯盟決議，包括募款、上節目、刪除召集人在聯盟臉書權限、屢次發表暴衝式言論，造成軍公教形象受損。

劉亞平更批評李來希，號召群眾到世大運抗爭後又黃金切割，不敢承擔責任，卻把其他人拖下水，使聯盟提出的訴求不被社會認同。

李來希將組「錯誤政策受害者聯盟」

對於昔日戰友的批評，李來希回擊，聯盟是由六十幾個團體組合而成，個別團體無權在未經討論與同意的情況下，逕自宣布解散；如果全教產覺得不適合參加這個組織，可以選擇退出，屆時聯盟會改選新的召集人。此外，李來希也強調，將籌組「錯誤政策受害者聯盟」，除了年改議題，包含同婚、勞動、長照等議題都會納入其中。