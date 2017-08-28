本週最後攻防╱民進黨︰前瞻預算可談 但不能都依國民黨

2017-08-28

民進黨不處理逾萬提案 國民黨嗆告

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會審查前瞻第一期特別預算案，本週進入最後四天的攻防階段。民進黨團主張「一事不再議」，不處理國民黨團逾萬項提案，國民黨團書記長林為洲昨表示，黨團一直保留協商空間，若民進黨團想協商，隨時可再討論；民進黨團書記長李俊俋說，國民黨若願意協商都可以談，「但不能說一定要照他們的」。

林志嘉︰立院依議事規則 不會違法

林為洲並說，國民黨副主席曾永權已請律師擬好訴狀提供給黨團，「只要立法院長蘇嘉全膽敢不處理國民黨提案，屆時就法院見」。立法院秘書長林志嘉表示，立法院都依議事規則進行處理，不會違法。

李俊俋指出，針對前瞻第一期特別預算案一○八九億元，國民黨團原要求刪三三○億元，最後讓步到刪一五○億元起跳，但過去包括總預算、特別預算的刪減幅度都沒這麼多，民進黨團不可能同意。他也強調，上週五取消黨團協商的是國民黨，不是民進黨。

李俊俋︰一事不再議 釋字寫得很清楚

李俊俋說，根據程序，接下來院會處理完二百多項通案後，將處理一二六項委員會保留提案，並依每個黨團提案時間順序，處理立院民進黨團所提一百項提案，不會處理國民黨上萬項提案。

李俊俋表示，關於「一事不再議」及對提案處理程序之主張，大法官釋字三九一號等寫得很清楚，預算案與法律修正案不同，不像法律修正案有「修正或再修正」；此外，預算案就是依照「會議規範」規定進行，並根據提案的先後順序處理，預算案到時候就是一個數字，「如果一個數字決定了、就決定了！」

林為洲︰民進黨剝奪監督預算權利

林為洲則質疑，民進黨團對國民黨團的提案「一事不再議」，想剝奪立委監督預算的權利，將對立場不中立的蘇嘉全提告「刑法」瀆職罪。

李俊俋指出，國民黨團內部在前瞻議題有分鷹派、鴿派，但國民黨主席吳敦義以及曾永權顯然不想介入負責。例如曾永權也加入國民黨團與民進黨團間的協商討論，卻不太願意講話，大多是國民黨團總召林德福在發言。