擲煙霧罐 陳進添30萬交保

2017-08-25

〔記者張文川、鄭景議／台北報導〕檢警偵辦世大運開幕典禮滋擾案，前天逮到丟擲煙霧罐的南台灣抗暴聯盟成員陳進添，台北地檢署複訊後認為他有串證、滅證與逃亡之虞，昨凌晨聲押他。台北地院法官開庭後，昨晚裁定他卅萬元交保，限制住居於高雄自宅，每天要去派出所報到。

台北地院指出，羈押庭因律師再次閱卷、檢察官下午另有庭期，因此分兩階段開庭，昨上午十一時卅分許開庭至下午一時即休庭，晚間八點半重新開庭，九時做出裁定。

警訊時，陳原本堅稱他丟擲的是水瓶，直至警方出示蒐證影片，並告訴他，若說謊被依偽證罪起訴，可能面臨最低兩年、最高七年的徒刑，依公務員懲戒法，嚴重的話還可能讓退休金全失，他才改口承認丟擲煙霧罐。檢警追查，陳當天共投擲兩枚煙霧罐，第一枚落地後未冒煙，志工撿起交由警方採證，第二枚冒出濃煙，志工澆水潑熄，有民眾一腳踢開，殘彈在混亂中消失不見。

法官認為，陳進添明知檢警已全力追查當日滋事者，仍未主動到案說明經過，有逃亡之虞；勾串方面，陳男所參與的「南台灣要尊嚴、求生存」LINE群組，一同參與世大運開幕式的抗議活動，預先規劃任務編組，設有正副指揮官、心戰喊話官、蒐證官、護衛隊、機動組，陳男是護衛隊，他承認在群組中得知煙霧罐的消息，並從尚未確定身分的男子手中取得兩罐，顯示還有共犯，有勾串共犯之虞。

承認行為「愚昧至極」

但法官認為，陳男沒有反覆實施強制罪之虞，陳男庭訊時承認丟擲煙霧罐的行為「愚昧至極」，內心很愧疚，絕不會再犯，以前他參加多次這類的陳抗事件，也沒有使用過類似的激烈手段。

裁定指出，陳男的行為造成世大運開幕現場高度恐慌，危害社會秩序程度大，但考量他是退伍軍人，退休俸每半年領廿四萬元，與妻、尚在就學的子女同住，有強烈的家庭羈絆，沒有羈押必要，裁定卅萬元交保，以限制住居、每日報到方式取代羈押。

此外，該聯盟成員、曾任海軍陸戰隊中校營長的李彧彬，也涉揮拳毆傷北市警萬華分局漢中派出所巡佐劉金銓右眼，檢方複訊後認為李沒羈押必要，前晚諭令廿萬元交保。