阻前瞻 藍提逾萬項預算刪減案

2017-08-22

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會今將審查「前瞻基礎建設第一期預算案」並展開朝野協商。經立法院議事處統計，國民黨團總計提出一萬多案預算刪減案，並將在協商時提出刪減三百卅億元前瞻預算，並嗆若民進黨團敢「包裹表決」，立法院將會永無寧日。

民進黨團書記長李俊俋則表示，預算案如何處理，會在朝野協商討論，希望國民黨按程序，不要只是噴口水，「目前都還沒看過彼此提案，也還沒協商，國民黨怎麼可直接說民進黨團要包裹表決？」