《採訪側記》小英輕鬆上菜

2017-08-14

記者林慶川／特稿

「你們有沒有跟貓先玩一下」、「蔡想想有沒有幫我招呼大家啊！」蔡英文總統一派輕鬆步入官邸的接待室，開心的先向大家介紹愛貓蔡想想，在與媒體共進早午餐的同時，還不時離座翻弄零食來與大家分享，十足小女生樣。

歷經前天一整天的司改國是總結會議，蔡總統昨看來沒有疲態，精神不錯。她說，因為不能出去運動，每天會在官邸內騎半小時腳踏車，讓身體動一下。

早午餐樣式簡單，有奶油炒蛋、德式香腸、麵包及少許蔬果，蔡總統嘗了一口德式香腸後，抬頭向大家說：「還在研究，不是最好狀態，等我研究好了再請你們吃。」之後，還哀怨的指出：「我只有客人來，才能吃蛋」。

雖是早午餐會，但由司法院長許宗力、法務部長邱太三及司改國是會議副執行秘書林峯正都在假日趕到官邸的大陣仗看來，總統相當重視外界對於司改國是總結會議的看法，也希望聽聽建言。

餐桌上已有幾盤滿滿的零食，閒聊過程中，總統不時離座，一會兒拿了特殊的零嘴「菇餅」招待大家，一會兒又是拿出一盤薯條，要大家沾著番茄醬吃。

當大家在驚訝，總統是不是壓力太大，感覺像是「零食控」時，她也和大家透露一個秘辛，指其實是許宗力最喜歡吃甜的，是Cookie monster（餅乾怪獸），也引起大家一陣笑。

「第一貓」蔡想想看來相當會撒嬌，總統說，蔡想想不喜歡她講電話，因為一講電話，牠就喵啊喵。談起貓咪經，總統嘴角上揚，但為免牠干擾座談會，不久後，蔡想想就被「請出」接待室。

昨天的早午餐會從早上十點進行到十二點多，蔡總統相當認真的闡述她的司改理念，最後還是在總統府發言人黃重諺提醒已超過原訂中午十二點結束時間，蔡總統才起身，一一握手送客。