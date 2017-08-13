中國軍機昨又來亂 一週兩度繞台

2017-08-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機一週內二度繞台！國防部昨表示，中國多架軍機昨上午進行遠海長航訓練活動。其中一批「轟六」轟炸機、「運八」電子戰機由我南部防空識別區外，經巴士海峽向北航行，穿越宮古海域再返回原駐地；另一批「空警二○○」空中預警機及「蘇愷三○」戰鬥機執行伴護任務，由我國南部防空識別區之外，穿越巴士海峽後，並循原路線返回駐地。

這是中國軍機今年八月第二次接近我國海域，如與今年七月接近我海域的事件一同納算，這已是這兩個月來第六次。

國防部強調，中國該兩批遠海長航訓練，國軍於其活動全程均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人安心。但對於中國軍機的數量、我國三軍相關因應作為，國防部則未透露。

根據日本防衛省昨傍晚公布的消息，中國一架「運八」電子戰機、兩架「轟六」轟炸機，昨上午自宮古海峽由南向北穿越，日本航空自衛隊也派出戰機升空警戒。

國防部：偵蒐系統掌握 戰機待命

國防部指出，這次接近的中國軍機皆在我防空識別區之外，依照國軍對於他國軍機逼近我國海域的標準因應方式，如對方軍機在防空識別區外，除偵蒐系統全程掌握資訊外，戰機也隨時待命，起飛因應機率較低。但如有進入我防空識別區的可能，空軍就會視情況起飛，就近監測他國軍機動態。

中國軍機七月共逼近台灣外海四次，分別在七月十三日、廿一日、廿四日、廿五日，除一架「轟六」七月廿五日自台灣海峽中線以西空域北上以外，其他三次都自台灣東部海域「繞台」。在本月發生的中國軍機近台事件，則發生在八月九日、昨日，皆自台灣東部外海空域繞行。而這六次繞台事件，其中五次有包括戰鬥機、轟炸機。