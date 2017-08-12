CALD女權高峰會在台灣//蔡英文：要讓女性有機會實現夢想

2017-08-12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨出席亞洲自由民主聯盟（ＣＡＬＤ）女權高峰會致詞時表示，民進黨很高興與ＣＡＬＤ合作，讓大家見證台灣捍衛自由民主的進步，為了進一步提倡社會性別平等，我們必須要突破傳統限制，要讓每個女性，都有機會在社會上發聲，有機會實現各自夢想。

有廿多年歷史的亞洲自由民主聯盟，今年首度在台灣舉辦女權高峰會，邀請亞洲國家政黨及國際女權團體代表來台，討論女性在各領域的角色。

除了蔡總統出席致詞，台灣首位女性副總統呂秀蓮也在開幕做專題演講。包括泰國民主黨副主席Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich、國際自由女性聯盟主席Ms. Margaret de Vos van Steenwijk、菲律賓眾議院議員Josephine"Nene" Sato、聯合國消除對婦女一切形式歧視委員會委員大使Rosario Manalo等來賓與會。

蔡英文大讚呂秀蓮「民主化推手」

蔡英文說，台灣在卅年前解除戒嚴，在大家的努力之下，除了從制度面進行改革來保障女性的權益，女性參政比率也不斷上升。她也要特別謝謝前副總統呂秀蓮，她們奮鬥不懈為女性爭取權益，可以說是台灣民主化歷程中重要推手。

蔡英文指出，為了進一步提倡社會性別平等，必須要突破傳統限制，要讓每個女性都有機會在社會上發聲，有機會實現各自夢想。例如，台灣在法令上，規範超過一百名員工的企業必須提供育兒服務，也有很多長照政策推出，減少婦女育兒、養育負擔，同時也針對女性企業家、創業家，推出優惠貸款，立法院也有性別平等委員會，所有政策都有考慮到性別平等的議題。

蔡英文表示，在推動婦權的時候，台灣並不是亞洲唯一這樣做的國家，亞洲自由民主聯盟的會員國，都有在做這樣的努力，所以亞洲自由民主聯盟是很好的平台，可以讓大家互相交流婦女政策經驗。

蔡英文也提到，去年亞太經合會（ＡＰＥＣ）中，台灣和美國一起推動「ＡＰＥＣ婦女與經濟子基金」，一起推動女性的就業、政治參與。