不甩政院 試院拒撤組織基準法會銜案

2017-06-09

三級機關政務職 建議以15人為限

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院五月中初審通過「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」，放寬三級機關首長得列政務職，同時行政院函請考試院撤回日前送達會銜的法案，此舉引起考試委員不滿，認為將傷害文官制度。考試院院會昨天決議，不同意撤回該案，並提出多項理由供行政院「參考」，希望在立法院黨團協商時，充分表達考試院的意見。

放寬政務職 試委批傷害文官制度

日前初審通過的「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」，明訂二級機關得設置副首長一至四人，其中，一人應列常任職務，其餘列政務職務；其政務職務總數以五十二人為限。至於三級機關涉及國家重大政務者，首長得列政務或常務職務，其餘應為常務職務，而三級機關首長得列政務職總數以廿五人為限。

由於該修正草案尚在行政院函請考試院會銜、考試院審查過程，就由立委提案完成初審，部分考試委員質疑有憲政爭議，此外，行政院不回應考試院對基準法修正條文提出的意見，更引起考試委員不滿。

日前行政院以立院委員會初審通過該案為由，請求考試院撤回會銜案，不過考試院認為該草案有因人設事之嫌，恐衝擊文官制度，經過兩次全院審查會後，昨天院會仍做出不撤回該案的決議。考試院官員表示，頭一次碰上行政院送到考試院會銜的法案，在考試院還沒審完就被行政院要求撤回。

考試院說，每個機關都有既定的業務職掌，若機關首長採常務、政務並列，意味機關業務性質可隨時變動，容易造成首長任用的不穩定性。

考試院也對基準法修正草案提出建議，三級機關任用的政務職總數應修正為以十五人為限；至於明定二級、三級機關不需修正機關組織法律，就可增列政務副首長人數、首長職務，則建議不予增訂。

考試院指出，這些意見銓敘部將於日後立法院黨團協商時提出，也會函復行政院，以供參考。