象棋協會 遭爆擬參加中國全運會

2017-06-09

違反「兩岸體育交流處理規範」惹議 協會宣布不會出賽

〔記者鄭鴻達／台北報導〕有民眾爆料，中華民國象棋協會正在選拔我國棋手，除計畫帶團到中國參加「中華人民共和國全國運動會」，還與中國其他省區並列參賽單位。象棋協會昨被問及此事後表示，在了解「兩岸體育交流處理規範」後，深覺不宜，已告知選手、行文中國象棋協會將不出賽。

民眾爆料指出，象協是我國與世界象棋聯合會、亞洲象棋聯合會的聯繫窗口，國際要邀請台灣參賽，都是發函給象協，但象協不知是自願或被中國利用，中國在第十三屆全國運動會，除將台灣列為其中一省，並行文象協幫忙選拔。

民眾指出，象協於四月二日舉辦「中國第十三屆全運會象棋代表選拔」，註明參賽資格為「具中華民國國籍」者，依此選出代表選手，將於七月五日至十二日，赴中國天津參與全運會，而中方公告的各項目運動員資格，則明訂須為「中華人民共和國公民」。

立委憂非個案

時代力量立委徐永明質疑，以省級代表參加中國全運會，讓台灣作為中國的一部分，恐有配合「一中」的疑慮，若象協或其他單項協會以協會名義參與中國全運會，體育署大可阻止，甚至直接廢止，他並且擔心此非個案。

體育署：不樂見

體育署表示，兩岸體育交流不必禁止，但在名稱上應互相尊重，若是對方的全國性活動，因可能有政治操作，為避免疑義，不樂見協會參與。

象協秘書長薛嘉昀回應，當初中國以中國象棋協會名義邀賽，象協認為若以奧會模式參加，讓棋手有機會交流、練習，是可考慮，但在得知「兩岸體育交流處理規範」中，規定不得組隊參加對岸全國性賽事後，因深感不宜，便告知選手及行文中國象協，將不派代表參賽。