李明哲妻函2部會 盼重辦台胞證探夫

2017-06-01

〔記者蘇芳禾、李欣芳、呂伊萱、林良昇、周敏鴻、項程鎮／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，中國國台辦日前稱涉「顛覆國家政權罪」。李明哲妻子李凈瑜昨發函陸委會、法務部尋求協助，包括協助她向中國政府重新申辦台胞證，並向中國政府提出人道探視要求。

李凈瑜尋求陸委會、法務部協助

李凈瑜在函件中表示，依據國台辦發言人安峰山五月廿六日應詢表示，李明哲已被湖南省安全機關逮捕，雖然已逾廿四小時通報期限，但她尚未收到任何書面通知；李強調「本人尚未親自見到李明哲之前，不考慮聘請任何中國律師。」

陸委會主委張小月受訪時說，協助李凈瑜、讓李明哲安全回國，是陸委會下個階段的重要工作，家屬探視非常重要，陸委會正積極爭取，至於技術面的台胞證等問題，將建議家屬請律師進入法律面程序來處理。法務部政次陳明堂表示，李明哲相關案情將依兩岸共同打擊犯罪協議處理。

張小月︰力爭讓李明哲安全回國

陸委會表示，昨已邀請法務部、刑事局與海基會研商後續協處事宜，決議將持續積極向陸方要求儘速向我方通報、保障李明哲應有權益及家屬赴陸進行人道探視等，早日促成李明哲返台。陸委會強調，已於第一時間透過陸委會與國台辦的聯繫管道，並請海基會透過與海協會的聯繫管道，向陸方表達儘速協調有關部門，同意李凈瑜進行人道探視，並核發其入出境證件，以保障李明哲及家屬應有的權益。

總統府發言人黃重諺表示，讓家屬探視本來就是基本權利，陸委會、海基會正全力協助。媒體詢問，總統府是否會介入幫忙？黃重諺表示，政府的責任，是在維護國家尊嚴的前提下，最優先營救李明哲，確保他的人身安全，希望李早日平安回來。

李凈瑜原訂四月十日搭機飛中國北京營救丈夫，台胞證卻遭註銷，最後無法成行。國台辦日前稱李明哲已依「顛覆國家政權罪」被逮捕，李凈瑜昨發函陸委會與法務部，請陸委會秉持人權與人道原則，協助她向中國政府重新申辦台胞證；另請法務部協助向中國政府提出家屬人道探視的要求。

有關李凈瑜發函兩部會一事，除了「尋找李明哲臉書」揭露此項訊息，民進黨前主席施明德LINE聯絡群組也代轉這項訊息。施明德太太陳嘉君受訪說，李凈瑜現在身心俱疲，瘦了很多，狀況很不好，請大家體諒她。

陳嘉君說，李凈瑜之前台胞證被取消，所以在國台辦定罪逮捕後，李希望到中國直接探視，希望法務部、陸委會可以協助，讓她的台胞證重新辦理，讓她至少能去探視李明哲。