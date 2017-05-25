| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

漢光重頭戲 今澎湖登場

2017-05-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅三號演習」實兵演練廿二日登場，重頭戲「聯合反登陸作戰」演習今日將在澎湖進行，國軍安排海軍陸戰隊官兵扮演假想敵，搭乘AAV7兩棲突擊載具登陸進犯，澎湖守軍掌握敵方動態後，藉由攻擊直升機、戰機、火箭、戰車等多重火力打擊敵軍。總統蔡英文也將前往澎湖全程視導。

聯合反登陸作戰 蔡將全程視導

漢光實兵演練此次以「時間短、規模大、兵力小」為原則，並採「全員全裝、局部實彈」方式對抗演練。國軍規劃，擔任反登陸作戰演習守軍的陸、空軍，將派遣阿帕契、眼鏡蛇攻擊直升機、F-16戰機等進行戰場掃蕩，海軍則由成功艦、沱江艦攻擊敵方船團；陸軍雷霆二○○○多管火箭、M60A3戰車也將在岸邊進行集火射擊，藉此蒐整作戰參數及研修新興兵力戰術戰法。

另外，第四作戰區四三砲指部昨在屏東地區實施「聯合泊地攻擊」課目演練，操演官兵以貼近戰場景況，採「實兵、不實彈」方式，結合射擊、測地、觀測、通信、砲操等聯合操作，模擬對敵換乘船團實施「泊地攻擊」。

除第一線部隊模擬作戰演訓，國軍高雄總醫院實施大量傷患處置演練，模擬作戰部隊傷患人數增加，因此啟動「大量傷患處置機制」、「傷患卸載與二次檢傷」、「輕、中、重傷傷患醫療處置」、「心理支持治療區」、「傷情登載與回報」等課目，過程力求逼真、緊湊，提升戰傷人員的存活率。

廣告
  • 阿帕契攻擊直升機昨首度飛抵澎湖，為今日登場的「漢光33號」演習重頭戲「聯合反登陸作戰」預作準備。（青年日報提供）

    阿帕契攻擊直升機昨首度飛抵澎湖，為今日登場的「漢光33號」演習重頭戲「聯合反登陸作戰」預作準備。（青年日報提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 漢光卅三號演習 蔡英文 阿帕契直升機
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：漢光重頭戲 今澎湖登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.