漢光重頭戲 今澎湖登場
2017-05-25
〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅三號演習」實兵演練廿二日登場，重頭戲「聯合反登陸作戰」演習今日將在澎湖進行，國軍安排海軍陸戰隊官兵扮演假想敵，搭乘AAV7兩棲突擊載具登陸進犯，澎湖守軍掌握敵方動態後，藉由攻擊直升機、戰機、火箭、戰車等多重火力打擊敵軍。總統蔡英文也將前往澎湖全程視導。
聯合反登陸作戰 蔡將全程視導
漢光實兵演練此次以「時間短、規模大、兵力小」為原則，並採「全員全裝、局部實彈」方式對抗演練。國軍規劃，擔任反登陸作戰演習守軍的陸、空軍，將派遣阿帕契、眼鏡蛇攻擊直升機、F-16戰機等進行戰場掃蕩，海軍則由成功艦、沱江艦攻擊敵方船團；陸軍雷霆二○○○多管火箭、M60A3戰車也將在岸邊進行集火射擊，藉此蒐整作戰參數及研修新興兵力戰術戰法。
另外，第四作戰區四三砲指部昨在屏東地區實施「聯合泊地攻擊」課目演練，操演官兵以貼近戰場景況，採「實兵、不實彈」方式，結合射擊、測地、觀測、通信、砲操等聯合操作，模擬對敵換乘船團實施「泊地攻擊」。
除第一線部隊模擬作戰演訓，國軍高雄總醫院實施大量傷患處置演練，模擬作戰部隊傷患人數增加，因此啟動「大量傷患處置機制」、「傷患卸載與二次檢傷」、「輕、中、重傷傷患醫療處置」、「心理支持治療區」、「傷情登載與回報」等課目，過程力求逼真、緊湊，提升戰傷人員的存活率。
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