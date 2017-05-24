黨魁提前交接？ 洪秀柱：可彈性處理

2017-05-24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉結束後，對於交接期長達三個月，黨內提前交接的聲音不斷，國民黨主席洪秀柱昨與黨主席當選人吳敦義在選後首度會面，先前一直堅持「制度」、強調任期到八月的洪秀柱鬆口，認為「可以彈性處理」。

吳敦義拜會後 洪秀柱態度趨軟

吳敦義選後的「團結之旅」昨前往黨中央，他與洪秀柱先舉行閉門會談，並一同對外說明。洪秀柱說，和吳敦義談得愉快，現在是國民黨最艱困的時候，她「如釋重負」，還開玩笑說「天塌下來有高個子頂著」；洪也強調，黨可以不要她，她不會放棄黨，會持續堅持理念，在黨內盡責。

吳敦義則高度肯定洪秀柱帶領國民黨撐過最艱難的時刻，而未來洪離開黨主席的位置，依然是國民黨重要的先進，也會是他請益的對象。

對於黨主席交接期長達三個月，吳敦義日前表示，尊重洪秀柱，洪秀柱前天說，她的任期到八月，一切按照制度，該做的事要完成，不能不負責任。

但洪、吳會面後，洪態度趨軟，她受訪時表示，這必須研究、兼顧制度面和黨務運作，吳上任後可以在全代會上修改，並鬆口說：「可以彈性處理」。