蔡英文邀兒童遊官邸 低調過520
介紹「永和寓所」最兇的女生
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨執政屆滿一週年，她低調從事社福關懷，在官邸「永和寓所」與弱勢兒童共進午餐，這場活動並未對外開放，官邸因小朋友們的到訪，顯得很不一樣，總統還與小朋友們跟隨世大運吉祥物熊讚等一起唱唱跳跳、擊掌擁抱，現場洋溢著青春氣息。
蔡總統的施政滿意度近來仍在低檔徘徊，總統昨並未公開發表就職週年談話，在與弱勢兒童相見歡後，總統在臉書上分享心得說：「今天官邸很不一樣，充滿孩子的歡笑！」
官邸充滿孩子的歡笑
相較於前任總統，蔡總統的五二○顯得低調。二○○九年的五二○，馬英九就職總統滿一週年時，大動作召開記者會細數過去一年政績，強調「兩岸外交是突破最多的」。其後，年年五二○也幾乎都舉行記者會。
二○○一年，陳水扁首次執政滿週年時，則是去掃街洗車做義工，當天他並宣布籌組聯合政府及國會多數執政聯盟的目標，並以「鞏固民主、穩定兩岸、破除積弊、開創未來」十六個字，為一年來執政成果與未來努力目標下注腳。
蔡總統昨邀請衛福部北區兒童之家的孩童參訪官邸，這場「二○一七和你一起永和寓所童樂會」，為了帶給小朋友特別體驗，活動邀請曾在全國吉祥物PK戰中有傑出表現的世大運吉祥物熊讚、桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，以及高雄吉祥物高通通、高雄熊、花媽與海洋五寶，與小朋友們同樂。
蔡總統以主人的身分歡迎小朋友到訪。她說，平常官邸內所見到的大人或軍人都很嚴肅，看到這麼多小朋友，她很高興。總統分別介紹寵物家人，也是官邸的主人Bella、Bunny、Maru三隻退役導盲犬及貓咪「蔡想想」。
三隻大狗都怕蔡想想
總統並透露，家裡三隻大狗都怕蔡想想，「蔡想想是一隻女生，但是好兇哦」，每次蔡想想曬太陽時，三隻大狗都會從旁繞過去，絕對不敢去冒犯蔡想想。
總統帶著小朋友們與她的寵物家人一起互動，並親自幫小朋友們送上餐飲，共度輕鬆愉快的午餐時光。
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