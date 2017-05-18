北部萬安演習今登場 下午1:30-2:00勿趴趴走

2017-05-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北北基、桃竹、宜蘭等地的「萬安四十號」軍民聯合防空演習，將在今天下午一點卅分至二點登場，屆時在一般道路上行走的人、行駛的車，都必須強制就地避難。如防空警報聲響起，未依規定避難，或在街道、門口、陽台等地觀望，都可依「民防法」處三萬至十五萬元罰鍰。

北部地區今日下午實施萬安演習時，室內的民眾，須將門窗緊閉，並且熄滅燈火，如在市區行駛的車輛，必須停靠路邊。如有搭乘大眾運輸、民航機需求的民眾，也應避開演習時間抵達車站、機場。