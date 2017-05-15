焦點評論》共軍機艦頻繞台 我須強化東部防禦網
記者羅添斌／特稿
年度漢光演習實兵操演即將登場，軍方將模擬共軍戰機兵分多路進攻清泉崗基地列為操演重點項目，這項假想狀況的想定，充分反映出軍方對共軍軍機軍艦多次繞台演訓所感受到的沉重壓力。
解放軍近年來多次編組戰機、長程轟炸機、空中預警機，飛到西太平洋進行演訓，還不時發布角度看似接近台灣及外離島嶼、山脈的照片，企圖混淆視聽，營造台灣已在中國掌握之中的假象；包括航艦在內的解放軍艦隊也多次藉由遠海訓練、敦睦訪問名義出航時，繞行台灣周邊海域，航艦上的艦載機，只要一起飛出動，對台灣空防安全就會產生立即威脅。
我國過去都將防禦重點放在台灣西岸，輕忽了來自台灣東岸的軍事威脅，但在中國戰機已將西太平洋遠海訓練視為常態時，搭載艦載機的中國大型船艦在台灣東部出沒，演習轉為軍事攻擊行動的可能性就不能排除，中國戰機由台灣東部空域往台灣本島襲擊的嚴重狀況，這已非狀況想定，而是真實存在的威脅。
軍方這次增列了共軍戰機兵分多路進攻清泉崗基地的操演課目，模擬共軍不僅飛越海峽中線對台攻擊，更模擬共機從台灣東部空域飛向本島、飛越中央山脈攻擊台灣西岸的重要基地，這項狀況想定正凸顯中國近年來多次出動戰機軍艦繞台演訓的挑釁動作，軍方為此進行反制演練，正是基於維護國家安全的正確做法。
為了防範中國對台軍事蠢動，軍方在台灣本島西岸以及澎湖一帶，部署了極為嚴密的防空及反艦飛彈陣地，密度可說是全球數一數二，但在中國具有遠海作戰能力之後，台灣東部的防禦網就必須立即補強。
國防部日前在花東「機動部署」了愛國者飛彈系統，就是戰力補強措施之一，新式防空飛彈未來應會朝向在花東常態部署方式，而軍方也應對東部地區的長程雷達及反艦飛彈戰力進行盤點與檢視，增加機動部署的運作能量，讓共軍不敢輕易啟動戰端。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 三級機關列政務首長 25人為限
- 焦點評論》共軍機艦頻繞台 我須強化東部防禦網
- 漢光加碼 模擬共機進犯清泉崗
- 兩岸政策協會民調》為參加WHA承認九二共識 逾7成民眾反對
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 獨家》恐怖情人被送辦 竟在北檢又仰藥企圖輕生
- 印尼部長證實 有人欲獄中刺殺鍾萬學
- 〈旅遊的滋味〉冰與火的杜布羅夫尼克
- 麥可愛女上空日光浴 挨批加碼反擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Public blames China for WHA woes
- 政院防駭 下令各部會更新電腦
- 自由廣場》公布狼師數據，有害社會公益？
- 高市新禁酒令 追溯嚴懲9官警
- 勒索病毒災情慘重 各國展開聯手追查
- 北捷年年虧損 北捷：票價只要漲五毛就會賺
- 清水地熱日式建築恐被拆 宜議長喊保留
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 吳念真推紙風車下鄉 認真不怕肝苦
- 學童訪關山 體驗動植物生態
- 澎恰恰93歲母昏迷2年 寫歌抒情
- 2米直徑大蛋糕 高雄鮮果烘焙
- 全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝
- 蘋果晶片自行研發 意法轉攻智慧駕駛
- NBA》西決今開戰 馬刺想贏「祈禱吧」
- 版畫變身「壁畫」 新市圖館「促咪」
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 中輟生潘振赫 南韓手遊巨擘
- 《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
- 周董生涯98轟 僅1發左外野
- 潮境保育區慶週歲 親子放流魚苗
- 急產接生 新北消防員個個都行
- 韋禮安當孝子 爸媽看地兒買單
- 國民黨無償佔國產 黨產會將追徵10億
- 葉俊榮︰社宅助年輕人第一哩路
- 高溫日照長 龍鬚菜田陷枯黃危機
- 怕被肉慾直美吃掉 博焱誇大說對不起
- 猿27安破紀錄 洪總生日「粉」快樂
- 射程可逾4千公里 北韓技術已近洲際飛彈
- 林邊喊拆通訊平台 曹啟鴻：影響救災
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 北捷、高捷本業年年虧 靠多角化經營挹注收入
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 泰國鱧咬人！台東活水湖淪陷
- 高耀佐壓制台電 合庫成棒春聯封王
標題：焦點評論》共軍機艦頻繞台 我須強化東部防禦網
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email