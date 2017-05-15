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焦點評論》共軍機艦頻繞台 我須強化東部防禦網

2017-05-15

記者羅添斌／特稿

年度漢光演習實兵操演即將登場，軍方將模擬共軍戰機兵分多路進攻清泉崗基地列為操演重點項目，這項假想狀況的想定，充分反映出軍方對共軍軍機軍艦多次繞台演訓所感受到的沉重壓力。

解放軍近年來多次編組戰機、長程轟炸機、空中預警機，飛到西太平洋進行演訓，還不時發布角度看似接近台灣及外離島嶼、山脈的照片，企圖混淆視聽，營造台灣已在中國掌握之中的假象；包括航艦在內的解放軍艦隊也多次藉由遠海訓練、敦睦訪問名義出航時，繞行台灣周邊海域，航艦上的艦載機，只要一起飛出動，對台灣空防安全就會產生立即威脅。

我國過去都將防禦重點放在台灣西岸，輕忽了來自台灣東岸的軍事威脅，但在中國戰機已將西太平洋遠海訓練視為常態時，搭載艦載機的中國大型船艦在台灣東部出沒，演習轉為軍事攻擊行動的可能性就不能排除，中國戰機由台灣東部空域往台灣本島襲擊的嚴重狀況，這已非狀況想定，而是真實存在的威脅。

軍方這次增列了共軍戰機兵分多路進攻清泉崗基地的操演課目，模擬共軍不僅飛越海峽中線對台攻擊，更模擬共機從台灣東部空域飛向本島、飛越中央山脈攻擊台灣西岸的重要基地，這項狀況想定正凸顯中國近年來多次出動戰機軍艦繞台演訓的挑釁動作，軍方為此進行反制演練，正是基於維護國家安全的正確做法。

為了防範中國對台軍事蠢動，軍方在台灣本島西岸以及澎湖一帶，部署了極為嚴密的防空及反艦飛彈陣地，密度可說是全球數一數二，但在中國具有遠海作戰能力之後，台灣東部的防禦網就必須立即補強。

國防部日前在花東「機動部署」了愛國者飛彈系統，就是戰力補強措施之一，新式防空飛彈未來應會朝向在花東常態部署方式，而軍方也應對東部地區的長程雷達及反艦飛彈戰力進行盤點與檢視，增加機動部署的運作能量，讓共軍不敢輕易啟動戰端。

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  • 圖為F-16戰機編隊操演。（資料照,記者羅沛德攝）

    圖為F-16戰機編隊操演。（資料照,記者羅沛德攝）

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