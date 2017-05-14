國民黨食安遊行 六候選人都到場
2017-05-14
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日發動一場「媽媽請您要保重，捍衛無毒家園」遊行活動，六位黨主席候選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、潘維剛、韓國瑜都到場。但除洪、郝兩人，其他四位都有如蜻蜓點水，遊行還未開始即離去，現場只見洪、郝兩人競選戰旗，雙方支持者喊凍蒜，儼然兩陣營的拚場。
遊行隊伍在洪秀柱、副主席林政則、陳鎮湘、秘書長莫天虎等黨務高層帶領下，沿途經總統府前凱道、教育部、立法院、行政院抗議，最後抵達民進黨中央黨部大樓前，創下藍營黨魁御駕親征，到綠營門口踢館的紀錄。洪秀柱並拿著麥克風對著大樓喊話，蔡英文政府如果不停止毒害台灣的行為，持續主張台獨，不收回前瞻建設計畫的錯誤法案，她還會再回來。
吳敦義在遊行出發前提早一個小時到場，於宣傳車上簡短致詞說，有毒的東西不要吃，無毒的才能吃，呼籲大家一起守護台灣，並說黨中央這次舉辦的遊行活動很有意義。談話時間只有大約一分鐘，隨即離開現場。
隨後上台的詹啟賢與韓國瑜說話更簡潔，韓說，大家要一起共同維護無毒家園，「國民黨加油、大家辛苦了」，前後不到十秒；至於詹的談話更短，只有「祝今天遊行順利成功」，時間不到五秒鐘。
潘維剛則批評蔡總統說要點亮台灣，如今卻是遍地烽火，大家無法安居樂業，她呼籲婆婆媽媽們組成「婦仇者聯盟」，用正能量打倒綠色恐怖。
在戰旗伴隨下到場的郝龍斌則呼籲大家要護食安、反毒、反綁樁，他痛批民進黨的前瞻建設計畫沒有做可行性、環境影響等評估，就要花幾千億元，根本就是綁樁，只有對財團及開發商有利。
洪秀柱在民進黨部前，把「反台獨」、「反意識形態」等標語貼在蔡英文的人形立牌上，現場群眾配合發出鳴笛、哨聲，不斷高喊「民進黨道歉，蔡英文下台」等口號，最後抗議活動在平和中收場。
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