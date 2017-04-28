華府智庫︰川普政府挺台參與WHA 卻缺人執行

2017-04-28

〔駐美特派員曹郁芬、記者施曉光／綜合報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」副總裁葛林二十六日表示，川普政府主管亞太事務的資深官員都未到位，即使願意支持台灣出席世衛大會（ＷＨＡ），沒有人可以實際執行這個政策，只停留在口頭宣示。

布魯金斯研究所二十六日為前副國務卿史坦伯格與學者歐漢龍舉辦新書發表會，葛林與前亞太助卿坎貝爾應邀評論。

曾在布希時代擔任白宮國安會亞太資深主任的葛林會後對媒體表示，布希總統首次決定支持台灣參與世衛大會時，他在白宮任職，國務院有亞太助卿凱利，亞太副助卿薛瑞福則跟隨副國務卿阿米塔吉工作，他們一起與衛生部協調起草衛生部長的演講稿，但川普政府的人都沒有到位。

葛林說，川普政府確實展現了對台灣的支持，北京也知道這點，但目前川普政府有千頭萬緒的事情要處理，白宮官員不確定川普會不會因為與習近平或安倍的一通電話而改變主意或發怒，所以很謹慎。但他認為中國無意在十九大之前讓美中關係翻船，美方固然決策官員未到位，北京也沒有旺盛企圖心搞大事情，現在有點像是中場休息，最大的變數是北韓。

北京沒企圖心搞大事情 現在像中場休息

他表示，川普政府在川習會中建立了新對話機制，美國務卿提勒森與國防部長馬提斯應該藉此與北京談判信心建立機制，其中包括中國對台灣的軍事威脅在內。江澤民曾向布希總統提出過撤飛彈以換對台軍售的建議，他們當時也研究過，但未與台灣諮商就這麼做違反了對台六項保證，另外飛彈撤走還可以移回來，並沒有太大意義。

歐巴馬政府時擔任過副國務卿的史坦伯格也同意，如果要消除中國對台灣的飛彈威脅，必須依照歐洲模式，將飛彈銷毀並有驗證過程。他認為，美國對台軍售有軍事及政治價值，柯林頓政府的國安顧問伯格二十多年前曾對他說過，在思考台灣政策時要確保北京在各種想定中維持極深的焦慮感，相信北京以武力威脅台灣時，美國不會坐視，這與正式有盟邦關係不同，但只要北京領導人相信美國在意台灣，就是最重要的嚇阻力。

陸委會副主委邱垂正昨天則對參與ＷＨＡ事宜表示，參加ＷＨＡ及世衛組織相關活動，關乎台灣人民權益，而且台灣的專業參與能對全球公共衛生做出貢獻。中國大陸一再片面打壓台灣，未善盡國際責任，政府仍會持續盡最大努力，爭取國際支持。邱垂正並呼籲對岸嚴肅面對此事，不要誤判情勢，傷害我國參與國際組織的權利。