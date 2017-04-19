國民黨魁選舉》首輪過半 吳︰是目標 郝洪有信心

2017-04-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉昨登記截止，共有六人參選，除了前天登記的潘維剛外，吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜及洪秀柱則在昨天先後登記。媒體詢問是否有信心第一輪投票就過半獲勝？吳說，他的目標如此，但這不是信心的問題，畢竟這次多達六人參選，過半是非常高的難度，他呼籲黨員讓第一輪投票就能解決問題，避免選後不必要的困擾，增加分裂的可能性。

郝龍斌則說，他有信心在第一輪投票就能取得過半數選票，贏得勝選。洪秀柱說，她當然也希望第一輪就過半，但最後還是要看五二○開票結果，她自己也一定有信心。

韓國瑜評估會走到第二輪

針對能否首輪過半，詹啟賢說，「這好像比較難，但我會努力走到底。」韓國瑜則說，他的立場就是全力以赴，第一輪過半的難度很高，他評估一定會走到第二輪。

吳敦義昨在十五位年輕黨代表參選人助陣下，完成登記，他並發表一份「報告全黨同志書」，聲明中強調黨重整旗鼓的關鍵在團結所有力量，並暗批洪秀柱與立院黨團、中常會對立，不利國民黨的團結，此種情形絕不宜繼續，吳還拿中國古代的「田單復國」故事相提並論，強調他有自信協助國民黨渡過危急存亡之秋。

郝龍斌昨由北市正、副議長吳碧珠、陳錦祥，澎湖縣副議長陳雙全、前高雄市副議長陸淑美及部分立委陪同下完成登記。他說，國民黨要再起，民意是唯一的力量，因此他特別邀請幾位議長陪同登記。

詹啟賢在支持者簇擁下完成候選人登記，他強調清清白白參選，要堂堂正正，以政策、主張、理念獲社會及黨員支持，要讓大家知道黨主席選舉如何做才會不一樣。他還說，希望黨中央要端正選風，畢竟黨的形象是永遠的，希望黨中央能嚴肅看待此事。

對於競爭對手都繳出六萬份連署書，韓國瑜昨完成登記時說，不知道別人是怎麼做的，他是很紮實的連署，有把握這五萬多份連署是「原汁雞湯」、紮紮實實。

洪秀柱則在青年軍助陣下，前往登記。洪先在門口打破貼有「綁樁賄選」、「內鬥虛耗」的黑色保麗龍道具，訴求打破國民黨的醬缸文化，她並強調國民黨必須奮起，但一定要打破過去鄉愿、媚俗、自私、怯弱的陋習，黨內有些人裹足不前、走向回頭路，但她深深明白，如果全黨對自己沒有信心與方向，永遠無法得到人民信賴與信心，永遠沒有未來。

針對日前為了黨代表選舉辦法修正案爭議，與挺吳派中常委互槓，洪則強調，滿懷抱負的青年入黨，卻遭遇各種規範被任意修改造成的無數路障，她無法接受。