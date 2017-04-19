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張向忠案 陸委會︰事實尚未釐清

2017-04-19

是否遣返「現在還不知道」

〔記者林良昇、王冠仁／台北報導〕中國人士張向忠來台旅遊途中跳機脫團，聲稱受我非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜救夫行動感召，試圖向我國申請政治庇護，張向忠前晚遭移民署留置，陸委會主委張小月昨受訪指出，張向忠是根據兩岸旅遊協議來台旅遊，脫團後，我方也根據該協議內容，跟對岸做通報。至於是否根據協議遣返？她則說，「現在還不知道」，因為很多事實都還不了解。

曾在中入獄 案由信用卡詐騙

陸委會昨晚表示，移民署已邀集相關機關召開研商會議，對張向忠所提供的資料文書進行審查，相關機關亦再度派員與張向忠會面，進一步釐清主張及訴求。

至於傳出美國國務院二○一四年人權報告，指張向忠遭任意逮捕，陸委會表示，據張提供的中國北京市海淀區人民法院刑事判決書所載，張是犯信用卡詐騙罪，遭判處三年徒刑，並於去年七月刑滿出獄。

移民署表示，中籍人士來台前須向中國官方申請「大陸居民往來台灣地區通行證（俗稱大通證）」。張向忠申請來台，事前有取得大通證，與其他受迫害者無法取得大通證情況不同，因此須先釐清張到底有無、或是受到什麼情況的中國官方迫害，才能決定如何處理張男。

張向忠十二日參加旅行團來台，次日脫團。期間住在新北市新店的王姓友人住處。移民署台北市專勤隊幹員前晚會同警方前往該處將他帶回。

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  • 陸委會主委張小月（圖中，記者叢昌瑾攝）

    陸委會主委張小月（圖中，記者叢昌瑾攝）

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